他在監獄奪「整潔比賽」冠軍！出獄嗅商機創清潔公司　年收達450萬

▲麥肯齊創立「污垢大師」（The Dirt Master）負責辦公室清潔。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州32歲男子麥肯齊（Marquis Mckenzie Sr.）在16歲時因持有非法槍械入獄，儘管他在獄中表現良好，但出獄後仍撕不下前科犯的標籤，不論是在就學還是就業都屢屢碰壁，最終他決定自行創業，將在獄中「清潔打掃」的專長化為商機，最後成功讓他變身年薪450萬台幣的創業家。

根據CNBC報導，麥肯齊在16歲時因持有槍械入獄服刑24個月，且因出獄後表現良好，緩刑從4年縮為6年。他也憑藉著在獄中的努力取得美國「普通教育發展證書」（GED），等同於有高中文憑，希望能申請大學攻讀幼兒教育學位，但社會對於更生人的標籤仍難以撕除。

▲麥肯齊的清潔公司也雇用了超過80名更生人。（圖／翻攝自Facebook）



麥肯齊說，他在申請大學時就因為「坐過牢」而被勸退，選擇先出來就業也同樣碰壁，「我只想做能幫助他人的工作，但看到履歷表格上有一欄『曾被判重罪嗎？』的問題，我就完全沒希望了。」

就在跌落谷底時，麥肯齊突然想到一個新商機，他回憶起當時坐牢的情況，因為打架鬥毆、刺傷就是美國監獄的日常，而為了躲避這些紛爭，他在被分到清潔打掃工作時，總是盡心盡力，卻也意外獲得平靜，甚至連續6個月獲得整潔競賽第一名。

麥肯齊說，「如果我在監獄中免費幫忙打掃都能獲得認同，在外面能有多難？我要打掃的建築物也絕不會比監獄髒。」因此他在2015年著手創立「污垢大師」（The Dirt Master）負責辦公室的清潔，到了去年，公司營利達9.2萬美元（約台幣280萬元）。

除了清潔公司之外，麥肯齊也在佛州權利恢復聯盟（Florida Rights Restoration Coalition）工作，希望能替更生人族群爭取恢復投票權，同時兼顧兩份工作、每周工作超過80小時，讓他的年薪達到15萬美元（約台幣450萬元）

儘管非常疲憊，但這也替麥肯齊的人生帶來明確的目標，他的清潔公司也雇用了超過80名更生人；麥肯齊希望自己的故事能鼓勵其他面臨類似狀況的人，「你的過去不能決定你的未來，它不應該阻礙你未來的成功。」