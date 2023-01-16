食品統戰標語流竄逾1年　台灣基進：行政稽查應零容忍

▲台灣基進今天上午舉行記者會。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

近期有款中國大陸螺螄粉食品進口到台灣，因包裝上的字眼為「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」等統戰意味濃厚的文字，引發討論。台灣基進16日舉行記者會呼籲，政府應嚴格把關進口，行政稽查應零容忍，避免「入島、入戶、入腦」的統戰滲透台灣人民生活。

台灣基進秘書長王興煥表示，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的「摩爾霍普」公司，代理中國螺絲粉食品進口台灣，包裝上印有「你是中國人、我是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」等統戰字眼，該產品已透過康是美、全家、蝦皮、PChome、小三美日、露天拍賣、Mia C’bon等通路進入台灣。

王興煥呼籲，根據「台灣與中國貿易許可辦法」，附有這類統戰標誌的商品，進口商應於通關放行後負責塗銷，甚至主管機關應裁定「不得輸入」，針對此案，經濟部、陸委會對於「何謂統戰」的認定是否過於疏漏？若是後者，則不是行政失靈，而是國安危機。

台灣基進台南市議員李宗霖則表示，此商品是特製的海外出口版，與中國國內及其他國家華人社區販售的版本不同，恐怕是為了出口台灣而「特製」的版本，包含去年台北市公車廣告的「中國歡迎你」簡體字廣告，再到今天的統戰包裝，可以發現統戰手法愈來愈細膩，行政稽查應當零容忍，中國不斷步步近逼，台灣人的認同不斷被侵蝕。