賴清德有「四個難題」！　他揭2024不容易

▲副總統賴清德為民進黨新任黨主席。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席補選結果15日晚間出爐，由同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，但資深媒體人黃暐瀚認為，賴清德接下來還要面對四個難題，而且各個不容易。

總統蔡英文因2022九合一選舉慘敗，辭去黨主席職務，被視為問鼎2024總統大位人選的賴清德同額競選黨主席補選，可投票的總選舉人數為23萬8664人，投票率為17.59％，賴清德得票數為4萬1840票，得票率為99.65％，相關選舉結果將在1月18日中執會通過後公告，並在當天下午舉行新任黨主席的就職交接典禮。

黃暐瀚認為，黨員投票意願不高，但連黨員都沒熱情了，中間選民自然更不關心民進黨是否還能執政，所以這是賴清德的難題之一。

第二是社會不信任。黃暐瀚說，全台22縣市現在民進黨只剩5個執政，選後流血不止，繼續爆發「黑金、賄選、填廢土」的負面新聞，不管是民進黨的支持度，或是賴清德的個人支持度，都已經落後國民黨與侯友宜，

第三為兩岸不和諧。黃暐瀚指出，兩岸快打仗、役期得延長，結果就是「年輕人不愛、支持者不投」，尤其賴清德是「務實的台獨工作者」，因為擔心打仗，而不投給賴清德的人，會有多少？至為關鍵。

最後是手上沒權力，黃暐瀚說，行政院長蘇貞昌該走未走，最後也不敢說100%一定走。即使當選黨主席，但政務、人事權，依舊在蔡總統的手上，備位元首、副總統賴清德，手上並無實質「權力」，能多破釜沈舟到讓民眾有感，是高難度挑戰。