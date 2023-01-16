深綠拱吳欣岱選港湖？　媒體人分析：成事不足、敗事有「瑜」

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深綠拱吳欣岱選港湖？　黃揚明分析：成事不足、敗事有「瑜」

▲▼民進黨立委高嘉瑜、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）

▲民進黨立委高嘉瑜、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自高嘉瑜、吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

外傳部分綠營支持者希望派出台灣基進台北市黨部主委吳欣岱取代立委高嘉瑜，吳欣岱更證實已經在備戰港湖選區。對此，媒體人黃揚明15日在臉書分析港湖區的選情，指出吳欣岱若出來選是成事不足、敗事有「瑜」，自己無法當選，但能拉下高嘉瑜。

黃揚明以「深綠拱吳欣岱選港湖，成事不足、敗事有『瑜』」為題發文指出，綠營支持者、側翼為了修理高嘉瑜，發起支持吳欣岱參選港湖立委，「目的當然不是為了當選，而是施壓民進黨不要提名高嘉瑜」，他表示，若民進黨經過初選，高嘉瑜仍出線，「那麼高嘉瑜落選的可能性幾乎可篤定說高達9成9。」

黃揚明提到，回顧港湖選區的歷史，在高嘉瑜之前，民進黨提名的候選人沒有一位得票超過36％，2008年的徐國勇35.44％、2012年的李建昌33.85％，這也是2016年民進黨會選擇支持親民黨的黃珊珊的理由，不過，2016年台聯、時力、綠社盟共拿下3.6萬票，讓黃珊珊以4012票差距鎩羽而歸，敗給李彥秀。

黃揚明指出，直到2020年立委選舉，高嘉瑜拿下12萬5138票，得票率為過半的50.12％，而國民黨當時尋求連任的李彥秀拿下11萬8432票，高領先差距為6706票。不過，當時一邊一國、喜樂島聯盟等候選人拿下選票不到1500票，他分析，可知高嘉瑜當時是獲得綠營團結支持之外，也拿到了所謂的支持柯文哲的白色力量以及中間選票，才能順利當選。他認為，這是高嘉瑜行走江湖的特質，高嘉瑜的粉絲就是愛高嘉瑜如同近期主打歌曲《孤勇者》的歌詞一樣的模樣「愛你孤身走暗巷、愛你不跪的模樣。」

黃揚明表示，尤其，去年台北市長選戰中，港湖區蔣萬安得票8.61萬票、陳時中6.14萬票、黃珊珊6.27萬票，陳時中得票率不到3成，「可見，在這個選區，鐵桿深綠的民進黨死忠支持度，絕對不足以讓高嘉瑜連任成功」。他分析，而明年立委選戰的關鍵，就是第三勢力是否參戰？以及黃珊珊的得票流向何處？

此外，黃揚明提到，基進黨的吳欣岱去年參選港湖區議員，雖然落選，但拿了1萬0186票，以基進黨與國民黨的絕對互斥風格，若吳欣岱堅持參選立委，只要有拿下1萬票的能量，就足以讓高嘉瑜落選，自己也無法當選，他評論，因此吳欣岱參選就是「成事不足，敗事有『瑜』」。

黃揚明認為，就綠營的整體戰略，直接放棄一席立委成功連任，是「不理性」的思考模式，但是側翼及深綠支持者寧可不理性地拉下高嘉瑜，也不願意讓高嘉瑜連任，目的當然是期待在民進黨立委初選期間就能先把高嘉瑜拉下，只是這難度極高，特別在民進黨初選採取「全民調」的前提下，若民進黨黨內沒有足以抗衡的強棒挑戰，高嘉瑜初選過關指日可待。他分析，因此，吳欣岱的參選形同對著高嘉瑜自爆的自殺突擊隊，吳欣岱最後是否會參選到底，還得看民進黨新任主席賴清德上任後的提名策略以及對友黨是否會進行溝通而定。

黃揚明最後表示，可以確定的是，近期高嘉瑜肯定特別乖巧，遵照黨的決議投票、不說「無路用」的話，這就是高嘉瑜能在政壇立足的智慧。

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黃揚明吳欣岱高嘉瑜民進黨港湖區立委

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