發現金特別條例如何審查　在野黨聯手批「空白授權」喊嚴審

▲在野黨團今天上午分別舉行記者會表達立場。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對攸關全民普發新台幣6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，立法院長游錫堃16日上午將召集朝野黨團協商。不過，包括國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團分別舉行記者會表達立場，並質疑院版草案納入「強化經濟與社會韌性」項目內容模糊，恐淪為空白授權。

今天上午9點半朝野黨團協商前，包括國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團都分別舉行記者會，表達對於發現金的立場，民進黨團則是召開黨團大會，說明延會期間的議事動態。

國民黨團今天上午舉行記者會，主張不該拿3800億元院版特別條例草案「大撒幣」，綁架年前發現金，盼朝野支持國民黨團所提版本；民眾黨團認為，行政院版草案空白授權迴避監督，呼籲朝野嚴審該草案，刪除空白授權條款，縮短預算執行時間，不以舉債支應發放，更要保障撥補勞健保基金，避免政府濫用補貼政策債留子孫；時代力量黨團亦提出應將特別條例草案付委審查，「國民黨一直吵著要發現金，民進黨拿香跟拜」，盼立法可優先照顧青年及弱勢。

根據議事日程及朝野黨團協商結論，立法院延會至1月19日，今天上午將在上午10點半以前將依序處理報告事項與討論事項，包括行政院所提「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案、國民黨黨團所提「稅收超徵全民共享發放特別條例」草案均已列入議程，另外還有《公務人員任用法》修正草案尚待二讀、三讀。