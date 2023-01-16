▲朝野黨鞭分別發表對特別條例的意見。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

針對攸關全民普發新台幣6000元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，立法院長游錫堃16日上午召集朝野黨團協商討論立法議程。不過，朝野黨團歷時近1個小時討論，對於要將草案逕付二讀或付委仍無共識，國民黨團主張先將其所提版本逕付二讀，行政院版則付委審查，民進黨團直指此舉不可行，必須併案處理，藍綠言語交鋒，最終因游需接待外賓，喊停要求各黨團繼續溝通。

目前行政院所提「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，以及國民黨團所提「稅收超徵全民共享發放特別條例」草案均已列入院會議程，其中，行政院版草案除了發現金的相關規定，也納入「強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果」的9個項目，但遭在野黨立委質疑該條文恐淪為空白授權。

柯建銘今天在朝野黨團協商開始即表態說，民進黨團對於各黨團的看法都尊重。於是，在野黨團分別提出各自立場，國民黨團首席副書記長林思銘說，行政院版草案仍有很多項目需要討論，不如先執行「發現金」部分，讓國民黨團版本逕付二讀，並儘速編列預算，把錢發到人民手上；國民黨團總召曾銘宗說，趕快通過國民黨團版本，行政院版則付委，「我們加班（審預算）也願意！」

時代力量黨團總召邱顯智說，院版草案茲事體大，應該要開聯席委員會嚴審，而不是逕付二讀，尤其草案內容包山包海，將「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」列為項目之一，恐淪為空白授權；民眾黨團總召邱臣遠亦力主應付委，且為了避免債留子孫，應該刪除舉借債務支應的條文，不要讓特別條例變成政府舉債大撒幣、空白授權，且本次撥補勞健保基金應不少於15％，以實現世代正義。

對此，柯建銘回應，這個會期重點是明年度總預算案，除了發現金之外還有更重要的事情，國家還有很多重大政事，不是發錢就天下太平，因此草案當然要納入「經濟韌性」，而且要併總預算案來談，最快的方法就是將行政院版及國民黨團版草案逕付二讀，待朝野協商1個月後，就可以進行二讀、三讀程序。