曝民進黨主席的大麻煩　林濁水：賴清德勇於承擔令人佩服

▲副總統賴清德為民進黨新任黨主席。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席補選結果15日晚間出爐，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選。綠營前立委林濁水指出，九合一敗到這麼慘，要領導黨進行改革，使命艱鉅無比，而且新任黨主席還有大麻煩，「賴清德基於使命感，勇於承擔，令人佩服。願他得到各方足夠的支持，克服萬難。」

總統蔡英文因2022九合一選舉慘敗，辭去黨主席職務，被視為問鼎2024總統大位人選的賴清德同額競選黨主席補選，可投票的總選舉人數為23萬8664人，投票率為17.59％，賴清德得票數為4萬1840票，得票率為99.65％，相關選舉結果將在1月18日中執會通過後公告，並在當天下午舉行新任黨主席的就職交接典禮。

林濁水分析，政黨是社會和國家的中介，這在元首權和政府首腦合一的總統制如美國，黨屬柔性政黨，從沒什麼中常會的運作，它的中介功能在完成初選提名和競選結束幾乎就完成了；至於剛性政黨，就有一個由總理領導的內閣，總統從不兼黨魁，執政時黨政國會黨團一體，黨魁換人，總理例由新黨魁兼任，黨的中介功能繼續發揮，也沒有問題，但是我國是剛性政黨，執政時卻經常出現總統、閣揆、黨魁、黨團領導，這就有問題了。

林濁水說，如果黨主席弱勢，問題還小些，但是黨主席如果被賦予改革的重大使命，卻又不能掌握行政大權，問題就很麻煩，而黨愈處於困境，改革幅度的要求愈大，麻煩就愈大，這問題只能修憲解決，但是現實上修憲完全緩不濟急。在這情形下，賴清德願意承擔，令人佩服。