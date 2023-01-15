新北推城市覓徑！新店安康森林公園　城市中享受芬多精森林浴

▲新店區的安康森林公園，總面積超過3公頃。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府綠美化環境景觀處致力於提供市民良好休憩空間，結合新北市公園周邊環境打造成都市森林，推動「城市覓徑」計畫，位於新店區的安康森林公園，總面積超過3公頃！公園隱身在安坑人口稠密的市區大樓後方山坡，緊鄰全國第一間以青少年為主題規劃設計的青少年圖書館。

農業局長李玟說，沿著山坡地形而建，透過低度開發，保留山坡的天然林，於公園的森呼吸步道散步可享受到芬多精的洗禮，沿途可見許多參天大樹高聳挺立，步道坡度和緩且林蔭茂密，是都市中相當難得的一片自然森林，可遠離城市的喧囂。園區內也有籃球場及涼亭等設施，來到此地，可輕鬆穿梭在山間小徑，享受在林蔭中散步的樂趣。

▲「城市覓徑」新店區安康森林公園。

來到新店安康森林公園「城市覓徑」可盡情享受芬多精森林浴，芬多精是植物所釋放抗菌揮發性有機化合物之統稱，種類約5000種，主要功能為抵禦細菌及真菌。安康森林公園位於新店區安康路二段169號對面（新北市青少年圖書館後側），市民朋友如要前往可搭乘捷運新蘆線至南勢角站，轉乘624公車至「浪漫貴族」下，過馬路後步行1分鐘即可抵達。

農業局長李玟表示，市府推動「城市覓徑」計畫要帶給市民朋友身心靈、環境及城市的健康，讓「新北市有大健康」，創造新北「共好」的美好願景。新北市景觀處表示，城市覓徑目前共計5處，除了新店安康森林公園，還有中和自強公園、中和錦和運動公園、五股水碓觀景公園及深坑萬福公園城市覓徑等著市民朋友前來探索。

▲新店區安康森林公園透過低度開發，保留山坡的天然林。

▲新店安康森林公園「城市覓徑」可盡情享受芬多精森林浴。

▲新店區安康森林公園沿途可見許多參天大樹高聳挺立，步道坡度和緩且林蔭茂密。