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連10年行善不間斷　長海同濟會發起北二區兒少圍爐贈福袋

▲連10年行善不間斷 長海同濟會發起北二區兒少圍爐贈福袋。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市副市長謝政達與長海同濟會長蔡再明等人，致贈福袋給參加的弱勢家戶。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

長海國際同濟會發起北二區友會及企業相繼響應，已連續10年為弱勢家庭及兒少舉辦「寒冬送暖、關懷兒童」活動，今（15日）晚間在土城全國宴會館，再度席開70桌，邀請板橋、土城、三重、淡水等8區共700位弱勢參與圍爐，每人並獲贈600元紅包，每家戶都獲得市值2千元的物資福袋，讓弱勢家戶感覺特別的溫暖。

長海同濟會長蔡再明表示，在疫情肆虐下，許多家庭面臨衝擊，尤其弱勢更顯嚴峻，各行各業也因經濟緊縮，使得勸募不易，所幸在全體會員大力支持下，各友會及善心人士慷慨解囊，才能募集到150萬元，順利地續辦圍爐活動。

▲連10年行善不間斷 長海同濟會發起北二區兒少圍爐贈福袋。（圖／新北市社會局提供）

國際同濟會台灣總會長蕭成益、北二區主席王過枝、財團法人台灣同濟兒童基金會董事張雪娥與王仁興、以及協辦的各友會幹部均蒞臨會場參與服務。王過枝主席表示，圍爐活動已成為北二區的年度盛事，感謝長海會在10年前率先發起，以及所有友會響應。

新北市副市長謝政達代表侯友宜市長到場致贈感謝狀，他表示，長海同濟會及北二區所有分會，10年來已募集1200多萬元的市值物資和善款，共關懷6336名弱勢。一個善念如種子播下，如今愛心樹不僅發芽成長，還越來越茁壯。政府預算有限，感謝民間力量共同挹注，讓參與的家戶都能平安過好年。

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