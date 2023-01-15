淡水區協會連續16年歲末圍爐　600弱勢戶受贈關懷金和物資

▲淡水區關懷弱勢協會於15日中午，在淡水區富基采麗婚宴會館旁舉辦歲末寒冬送暖圍爐活動。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

農曆春節即將來臨，淡水區關懷弱勢協會今（15日）中午，在淡水區富基采麗婚宴會館旁停車場舉辦歲末寒冬送暖圍爐活動，邀請淡水區弱勢家庭參加，對象包含獨居老人、身心障礙者、單親家庭、低收入戶及弱勢邊緣戶，新北市副市長劉和然和社會局張錦麗專程前往參加，代表侯友宜市長感謝協會理事長蔡錦賢連續16年來一年三節的善舉。

協會理事長蔡錦賢表示，該會長期關懷北海岸4區弱勢民眾的生活，在淡水一信、農、漁會、小磚頭愛心守護協會、宮廟、善心企業、在地商家、獅子會、紅樹林有線電視等共襄盛舉，尤其是財團法人見賢思琪社會福利公益基金會這次捐贈100萬元，共同促成這次歲末關懷活動。

▲財團法人見賢思琪社會福利公益基金會（右）捐贈100萬元，共同促成淡水區歲末關懷活動。

新北市副市長劉和然到場關懷，他特別感謝淡水區關懷弱勢協會蔡錦賢理事長16年來持續不斷的關懷弱勢，媒合各方資源，讓弱勢民眾每年都能參與溫馨活動，此次活動每人還可領2,000元關懷金及物資，讓600位弱勢民眾都能歡度佳節。

劉和然也代表侯友宜市長感謝協會所有成員的辛勞，於春節前夕舉辦愛心活動，在3年疫情衝擊下，對許多民眾生計都產生影響，尤其對底層民眾的衝擊更大，協會不畏疫情，這3年持續發放物資，關懷弱勢，因此在111年榮獲人民團體領航金獎最佳領航奉獻獎的殊榮。

社會局長張錦麗表示，感謝社會上許多民間團體盡心盡力幫助弱勢家庭，讓有需求的民眾都能及時獲得服務，希望這份愛心善心能夠永續不斷，讓更多弱勢族群獲得關懷。