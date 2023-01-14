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新北10處指定市場辦年貨　有機會抽中萬元現金抵用券

▲新北10處指定市場辦年貨 有機會抽中萬元現金抵用券。（圖／新北市市場處提供）

▲新北10處指定市場辦年貨，有機會抽中萬元現金抵用券。（圖／新北市市場處提供）

記者郭世賢／新北報導

迎年節送好康！新北市政府市場處於即日起至1月20日舉辦「新北好星市集聯合摸彩活動」，只要在10座指定公有零售市場任一攤，現場單筆消費滿100元，即可獲得摸彩券1張，有機會抽中1萬元市場現金抵用券。市長侯友宜宣布摸彩活動啟動，祝福各行各業生意昌隆。

侯友宜表示，2022年新北市榮獲6座五星優良市集及4座四星優良市集，超越歷年成績，以全新的軟硬體服務讓全國看見新北市場的轉變。面對新年到來，透過消費滿額抽的活動進行推廣，衝刺年前買氣也希望帶給新北市民雙倍好運，讓民眾採購年菜時還能拿好康。

市場處長盛筱蓉表示，「新北好星市集聯合摸彩活動」提前為年節暖場，即日起至1月20日止，到10座指定市場現場單筆消費滿100元可獲1張摸彩券，獎項包含200至1萬元不等之市場現金抵用券共123份，總金額高達15萬元，將於2月8日在「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁直播抽出，使用期限至3月31日，可於10座指定市場消費折抵。

盛筱蓉說，10座指定市場包含泰山、林口、五股、三峽、永和永安、汐止秀豐、汐止林森公有市場，及淡水中正美食廣場、瑞芳美食廣場與汐止觀光夜市。此外，新北公有市場也提供網路購物服務，讓市民朋友可以在家輕鬆逛市場，更多活動資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉專。

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