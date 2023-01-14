黨主席選舉倒數24小時！賴清德喊話出門投票　「讓民進黨贏回信賴」

▲副總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

明（15日）是民進黨主席選舉，黨主席候選人、副總統賴清德14日表示，過去一個月全台走透透，參與20場「向黨員報告」座談會，未來擔任黨主席，一定要求所有黨公職，對內共同謹記創黨初心，嚴守紀律；對外加強議題主導能力，照顧弱勢，共同抵禦威權勢力擴張，讓民進黨重新贏回人民的信賴，「明天，一起走進投票所，讓民進黨重新再出發！」

賴清德表示，自上個月開始，從故鄉新北，到今晚的家鄉台南，他在全台灣參與20場「向黨員報告」座談會，超過300位朋友在會中發言、遞上紙本建議，分享他們對民進黨的指教與建言。感謝每一位在現場及線上參與其中的人，因為有你們，民進黨的檢討才更深刻，改革才更能連結社會。

賴清德指出，與會的朋友，有從創黨以來長期支持的資深黨員，也有最近才入黨的年輕夥伴。當中的男女老少，不分黨齡、不分是否擔任黨公職，都秉持守護台灣的心，在座談會中直言不諱。這就是大家不放棄，用行動跟民進黨一起打拼的最佳證明。

賴清德表示，過去，對威權體制的不滿，是民進黨跟台灣一起前進的動力；現在，誠懇的自我反省，是執政的民進黨進步的來源。賴直言，自己跟大家保證，他擔任黨主席，一定要求所有黨公職，對內共同謹記創黨初心，嚴守紀律；對外加強議題主導能力，照顧弱勢，共同抵禦威權勢力擴張，讓民進黨重新贏回人民的信賴。

賴清德呼籲，明天就是黨主席補選的投票日。黨員們投下的每一張選票，是支持未來的民進黨，要更團結一心，栽培年輕世代，當執政團隊的後盾，共同因應國內外的挑戰。誠懇地拜託各位黨員，明天一起走進投票所，讓民進黨重整旗鼓、重新出發。