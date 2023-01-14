▲新店「安康接待室」遺址，新北市府公告為市定古蹟。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市新店安坑地區的「安康接待室」，曾為戒嚴時期法務部調查局偵訊羈押之所，1987年解嚴後轉為倉庫使用，現管理單位為國家人權博物館。經新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會決議指定為古蹟，已於2022年12月29日發布公告。

文化局長龔雅雯表示，「新店安康接待室」興建於1973年、翌年正式啟用，建築群主要分為工作、休養、生活、宿舍等4區，前兩處作為偵訊與關押犯人之所，設有地下通道連結以及監視崗哨，後兩處則為情治人員辦公與居住所，見證戰後臺灣危害人權事件。

龔雅雯說，市府經邀請文資審議委員現勘並召開文資審議會，委員一致認為「新店安康接待室」建物形制屬機能性設計，現況保存完整的審問、提訊、監禁及管理之房舍、設備及環境，反映當時偵訊與關押之需求與時代背景，且為少數完整留存之威權時代偵訊空間場域，具高度歷史價值，因此決議指定為古蹟。

龔雅雯強調，安康接待室指定為古蹟後，後續將由國家人權博物館管理維護並進行修復，除可增進新店安坑地區之歷史教育與文化觀光價值，也因鄰近安坑輕軌雙城站，未來市府規劃結合安坑輕軌沿線之文化資產點位，辦理走讀系列活動，期能成為具有文化、歷史、教育意義的保存場域及觀光亮點。