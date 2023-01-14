2023新北特色商品年節展售會　板橋車站B1採買年貨過好年

▲新北特色商品年節展售會，板橋車站B1採買年貨過好年。（圖／新北市經發局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

為搶攻年節商機，新北市政府經發局於1月13日至15日連續3天，在板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」，有逾百項商品等你來選購，現場拍照打卡還能獲得年節小禮和新北嚴選限量文創週曆，輕鬆採買新北年味過好年！經發局長何怡明表示，2022新北嚴選徵選出入圍業者後，市府積極帶領業者參與展售。

何怡明表示，去年12月份的耶誕市集廣受好評，帶領業者在3天內創造730萬營業額。錯過的民眾也不用扼腕，這次農曆年假前，市府再次串聯新北嚴選伴手禮和在地商圈與觀光工廠美食，舉辦特色商品年節展售會，不僅要提高消費商機帶動庶民經濟，也提升新北伴手禮品牌的知名度，度過溫暖幸福的農曆年節。

▲新北市府串聯新北業者舉辦年節展售會，為消費者帶來豐富多元又便利的年節商品。

何怡明說，今年展售會業者推出許多優惠，「卡滋爆米花」推出任選三桶優惠價300元，「阮的肉乾」則推出消費滿千元，就可以100元加購脆片肉乾，「鄧爸麥酒」的二入、四入和大吉大利暖心禮盒均有優惠價。還有「啾啾鳥咖啡」的微醺咖啡海旅行箱特價85折，消費滿500元還能抽獎，以及「果木小薰」推出全單品9折，消費滿1500元送保溫袋，多項商品優惠等著大家來消費。

展售會期間只要到現場完成打卡任務，就有機會抽到限量文創週曆。另外，新北嚴選也推出電子手冊以及文創週曆電子版，歡迎大家至「新北市經濟發展局」網站下載。此外，針對農曆新春期間，新北嚴選業者有許多優惠活動，沒辦法到現場購買的民眾，也可直接到店家消費享優惠。更多活動資訊，可上「新北市經濟發展局」官網或來「趣新北金發局」臉書查詢。

▲1月13日至15日連續3天，在板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」。