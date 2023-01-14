台明賓士公益協會攜手先嗇宮　歲末關懷街友提前辦餐敘

▲新北市社會局長張錦麗（右2）盛讚先嗇宮董事長李乾龍（右1）關懷獨居長輩 。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

長期關心教育的社團法人台明賓士愛心滿杯公益協會，今（14日）下午攜手三級古蹟先嗇宮，在廟埕旁邀街友餐敘，新北市街友外展中心也提供洗澡車，讓街友能洗個舒服的熱水澡，換上新衣，準備迎接過年。

社會局長張錦麗表示，台明賓士愛心滿杯公益協會多年來關心教育，迄今已捐贈新北市學校各類圖書22萬冊，這次台明賓士董事長陳宗仁與擔任愛心滿杯公益協會理事長的太太李雯雯，一起和先嗇宮合作，為街友提前辦理餐敘。

▲社會局長張錦麗（右）到場感謝台明賓士董事長陳宗仁與擔任愛心滿杯公益協會理事長的太太李雯雯（左1、2）

社會局長張錦麗特地到場，感謝台明賓士董事長夫妻及協會，同時感謝先嗇宮董事長李乾龍。張錦麗表示，先嗇宮長期關心三重獨居長輩，李乾龍在擔任三重市長任內，開創為獨居長輩送餐，卸任後依舊關心，每年都會帶長輩出遊，現在又將關懷的觸角，擴及到街友，與台明賓士愛心滿杯公益協會一起為街友辦理歲末餐敘。

街友阿華（化名）原籍屏東，誤信職業詐騙而來到台北，輾轉流落到新北淪為街友，新北市街友外展服務中心接獲通報，在公園訪查找到他，入住到街友中途之家，在社工安排職業媒合下，目前穩定從事工廠作業員，經外展中心通知有此活動，阿華特地在上完班後到先嗇宮參加，順便看看昔日的街友夥伴，也勸他們早日脫遊，以過安定生活。

▲台明賓士董事長陳宗仁與擔任愛心滿杯公益協會理事長的太太李雯雯（左1、2）一起為街友添上滿滿的油飯。