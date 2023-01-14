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防範「羊痘」大作戰　新北動保處助羊場施打疫苗

▲防範「羊痘」大作戰 新北巡迴羊場施打疫苗。（圖／新北市動保處提供）

▲防範羊痘大作戰，新北巡迴羊場施打疫苗。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處2022年度巡迴轄內分布於土城、三峽、鶯歌、五股、林口、八里、淡水、三芝、石門、金山及貢寮等地區的養羊場超過60場次，進行輔導訪視養羊戶加強防疫，並協助445頭羊隻注射一年一度的羊痘疫苗，防範羊痘疫情發生，確保動物防疫安全。

動保處長楊淑方表示，羊痘為國內甲類動物傳染病，國內羊痘疫情曾於2008年在桃園發生台灣第一起案例，羊痘是由痘病毒感染引起，靠動物直接接觸或間接與污染接觸而傳播，主要會造成羊皮膚無毛區、呼吸道粘膜及口腔出現痘瘡，因傳染力強年幼羊隻發病死亡率可高達100%。

楊淑方說，羊痘不是人畜共通傳染病，但羊痘感染後無法再上市屠宰，造成羊農嚴重的經濟損失。新北市曾於2010年發生2場羊場病例，經動保處及養羊業者共同努力防治以及全國全面落實施打羊痘疫苗後，疫情已獲得穩定控制，全國自2012年起有10年以上無羊痘通報案例。

▲防範「羊痘」大作戰 新北巡迴羊場施打疫苗。（圖／新北市動保處提供）

▲獸醫師替羊隻進行結核病檢測。

貢寮區瘋自然乳羊場張子升飼養乳羊30頭，場內採高架床方式飼養，每年都會配合動保處進行乳羊場結核病與布氏桿菌檢測，其中結核病以及布氏桿菌均為人畜共通傳染病。

張子升表示，羊隻只要定期驅蟲、配合動保處每年在每隻羊的肘後腋下皮下注射1ml的羊痘疫苗以及疾病檢測，除了確認羊隻都健健康康外更能夠確保所生產的羊奶是品質好以及安全的，他很感謝動保處為大家的食安以及他的羊隻健康狀況做把關。

動保處表示，羊痘為甲類傳染病，傳播速度驚人，但只在羊群之間傳染，不會傳染給人，養羊戶應隨時注意日常健康照護管理，並每週落實自主防疫消毒，如有異常情形，應主動通報動保處派員處理，才能防範未然，避免疫病發生。

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