沒在怕！高嘉瑜不擔心港湖立委不保　「票都是自己用雙手握出來的」

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

基進黨台北黨部主委吳欣岱日前證實在準備參選港湖立委，加上前台北副市長黃珊珊、國民黨議員李彥秀，普遍預期可能會威脅到現任立委高嘉瑜席次。對此，高嘉瑜14日受訪時表示，不會擔心，自己一點一滴努力、從無到有，沒有任何基礎跟背景，一張一張選票是用雙手握出來的，接觸真實的民意比什麼都重要。

對於政院昨日核定汐東線，高嘉瑜先是表示，很感謝行政院核定汐東線，對於改善交通有很大的幫助，汐東線最重要是跟環狀線接軌，目前規劃是到東湖，希望東湖到舊宗這段也能同步進行，差最後一哩路，讓汐東線做更完整，希望能夠連結東環段，讓大台北地區的旅客更加方便、交通路網更完善、解決汐止塞車問題。

媒體追問是否擔心港湖立委選舉？高嘉瑜表示，她不會擔心，自己一點一滴努力、從無到有，沒有任何基礎跟背景，能夠在這裡落地生根10幾年，一張一張選票是用雙手握出來的，接觸真實的民意比什麼都重要。

對於黨內風波，高嘉瑜表示，持續說該說的、做自己，這是很理所當然的事情，但措辭方面如果有不妥的地方，也會精進講話的技術，但就是不忘初心，豈能盡如人意、但求無愧於心。

而日前卡神楊蕙如宣布力挺，高嘉瑜指出，從她第一次選舉開始，就跟卡神有一些不愉快的地方，多年過去，很感謝她放下恩恩怨怨，每個人都有自己的想法，不會因為個人的恩怨扭曲，事實的真相大家心裡都有一把尺，願意逆風挺我的我都非常感謝。