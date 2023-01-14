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心疼高嘉瑜！沈富雄自稱「背骨祖師」　砲轟賴清德：沒有肩膀

▲▼民進黨黨團大會 高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委高嘉瑜12日出席副總統賴清德舉辦的「向黨員報告」座談會，遭到現場支持者大罵背骨、下台。對此，前民進黨立委沈富雄13日自稱「背骨祖師」，心疼喊「我要是她阿公，看到好好的孫女被糟蹋到這種程度，絕對會非常的不捨。」更痛批賴清德「沒肩膀、沒骨頭、沒智慧」，無法應付民進黨基層。

沈富雄昨日在節目《少康戰情室》中表示，說到背骨，他就是民進黨基層眼中的「背骨祖師」，高嘉瑜這麼年輕的女性，竟然在短時間內遭受兩次非常嚴重的心靈虐待，一個是林秉樞，另一個是這次。沈富雄說，從高嘉瑜昨天走進會場的樣子，可以看出她真的是屈服了、認錯了，她在求饒。

沈富雄分析，高嘉瑜的處境跟民進黨立委王世堅是不一樣的，因為王世堅有做議員就好了，他基礎打很穩，不怕側翼、基層，可以高喊「Over my dead body」，但高嘉瑜就沒這有這個本事，「我不是在笑你，可是高嘉瑜你要曉得，你在民進黨內想要走下去，靠得是民進黨提名你。」更直言在大選中，高嘉瑜為民進黨贏得這一席的困難度非常高。

對於高嘉瑜的情況，沈富雄坦言，「我要是她阿公，看到好好的孫女被糟蹋到這種程度，絕對會非常的不捨。」高嘉瑜不能屈服也不能低頭，她自己將原來能被大家鼓掌的事情通通毀了。更重要的是，賴清德的處理態度，沈富雄批評，賴清德沒有辦法應付那些基層，這樣的人當選總統之後，沒有辦法在戰場上面對共匪，因為他沒肩膀、沒骨頭、沒智慧。

至於賴清德說「民意代表事情多做，沒用的話少說，沒有事實批判民進黨的話要嚴格紀律」，沈富雄認為，這段話根本就是在罵高嘉瑜、討好基層，賴清德應該想想，如何在艱困的環境下面對基層，說服他們繼續支持，讓大家聽了之後不只不敢繼續再罵，還淚流滿面說「原來這麼艱苦，原來我們的黨這麼可憐，我的錯啦！」

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