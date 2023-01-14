綠議員嗆踐踏同志蹭聲量　高嘉瑜：討厭我不管做什麼都會曲解

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前出席黨主席候選人賴清德活動時，遭到現場支持者痛罵「下台」、「背骨魚」。民進黨議員李建昌今也批評，講出來的話是善意還是惡意，大家不是白癡，都看得懂她（高嘉瑜）在幹嘛。對此，高嘉瑜14日受訪時回應，對於討厭她的人，不管自己做什麼都會被惡意曲解，大家都有表達意見的方式，情緒發洩完了還是要求同存異，努力團結向前。

李建昌、高嘉瑜14日出席地方活動，兩人先後受訪，火藥味頗濃重，李建昌表示，踏著黨員同志的痛苦建造自己的政治利益，希望黨內能對這個風暴深自檢討，講話要有分寸，任何批評指教民進黨都歡迎，但都從政這麼久了，講出來的話到底是善意、惡意還是蹭聲量，大家不是白癡，都聽得懂。

對此，高嘉瑜表示，黨內有很多不同的聲音，有反對她的也有支持她的，這是民主社會、民進黨長期以來多元包容的文化，非常正常，大家都有不同的聲音，如何找出共識是我們一直以來努力的。

至於高嘉瑜在受到不少年紀稍長的支持者痛罵時，反要支持者注意身體，相關言論被綠營議員指很挑釁，高嘉瑜指出，對於討厭她的人，不管她做什麼都會被惡意曲解，不管是任何活動，自己有時間都會先跟到場長輩、朋友一一打招呼，跟民眾一一接觸、聆聽他們的想法，自己長期以來都這麼做，關懷長輩是最基本的，連這樣都要被惡意解讀。

高嘉瑜表示，看到長輩非常激動，當然會希望他們先顧好身體，這是發自內心的想法，社會需要更多善良，而不是用扭曲對立的方式去撕裂，自己一直以來都是用比較開放、溫暖、開心的方式，讓大家覺得選舉不用那麼仇恨，但若有人一直要用惡意的語言扭曲，這不是好的做法，相信社會上多數人都非常溫暖。

對於心情是否受影響？高嘉瑜表示，自己心情一直非常平靜，也沒有哭，確實沒有料到基層支持者會如此激動，可以預見會有批評，但沒想到會有如此不滿的發洩，但如果能這樣大鳴大放也很好、都尊重，大家都有表達意見的方式，但情緒發洩完了孩是要以守護民進黨、愛護台灣的前提之下，繼續求同存異，努力團結向前。



