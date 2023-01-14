「內閣改組充滿宮鬥氣氛」　王鴻薇：人民看了很厭煩





▲王鴻薇14日受訪。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

內閣改組箭在弦上，但傳出有望入閣的前桃園市長鄭文燦，近期在檯面下對相關事務動作頻繁，引發行政院長蘇貞昌不滿。對此，台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇今（14日）表示，人民希望政府能好好做事，但現在都鬥來鬥去，充滿宮鬥氣氛，實在很違反社會觀感。至於立委高嘉瑜跟台北市議員王世堅遭綠營支持者「炎上」，王鴻薇說，民進黨高層到現在沒人聲援這兩人，非常奇怪。

王鴻薇14日上午到濱江市場謝票並受訪。針對鄭文燦在內閣改組事務上動作頻繁，引發蘇貞昌不滿傳言，王鴻薇表示，內閣改組感覺充滿宮鬥氣氛，總統蔡英文跟蘇貞昌鬥，或蘇貞昌跟鄭文燦鬥，她個人覺得人民看了很厭煩；這陣子不管拜票或謝票，人民都希望政府好好做事，但現在都在宮鬥。

王鴻薇說，內閣改組拖拖拉拉、鬥來鬥去，實在很違反社會觀感，畢竟內閣權力穩定才能推出公共政策，結果現在變成討論彼此的恩怨或檯面下角力，這不是人民希望看到。

怎麼看高嘉瑜跟王世堅對民進黨有不同聲音卻遭綠營支持者排擠？王鴻薇認為，民主應該是尊重多元聲音，如果高跟王想表達的聲音，是大多數人民的希望跟聲音，那麼民進黨高層或同事再放任支持者去霸凌高跟王，這就不對，但民進黨高層到現在沒人聲援這兩人，這點非常奇怪。