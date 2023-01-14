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立院延會打亂內閣佈局？　綠委給蘇揆3個讚：改革工作繼續前進

▲▼蘇貞昌13日視察前鎮漁港建設計畫推動情形。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌13日視察前鎮漁港建設計畫推動情形。（圖／行政院提供）

記者杜冠霖／台北報導

立法院確定再延會至19日，由於總預算案牽動內閣改組時機，如此一來，行政院長蘇貞昌至少將再多留任一周，對於外界質疑是否打亂未來新任黨主席賴清德佈局工作，民進黨立委許智傑14日指出，蘇貞昌的確做得不錯，而且立法院延會是為了處理全民發現金的特別條例，也是全民朝野的共識，沒有所謂打亂的問題，改革工作絕對會一直前進、不會停止。

許智傑表示，其實蘇貞昌做得不錯，而且立法院延會是為了處理全民發現金的特別條例，也是全民朝野的共識。而賴清德當選黨主席後，黨務、政務雙方分工合作，改革的路會一直向前進，「我們對賴副總統有信心。」

許智傑指出，立法院延會是為了朝野都希望可以加速全民發六千的時程，沒有所謂打亂的問題，改革不是一瞬間就完成，改革路絕對會一直前進不會停止，這就是民進黨執政的初衷，也希望人民可以給民進黨按一個讚。

而蘇貞昌昨出席行程時，對於高雄市長陳其邁出言慰留，他表示，自己覺得很溫暖，像有些人就不敢出來講，做再多也認為是應該的，「私下跟我握手偷搔手的，嘿嘸卡抓（台語：那沒有用）」

對此，許智傑表示，給蘇貞昌按3個讚！做得整畚箕嘛應該大聲說出來，讓全民知道「有政府！會做事」。 1.建設最認真的閣揆（前瞻建設、交通建設國七、捷運黃線、高鐵延伸）2.執行力最強閣揆（處理非洲豬瘟、口罩國家隊等）3.民選總統後任期最長的閣揆！這些都是打破歷史紀錄，未來歷史會給蘇院長一個大大的讚。

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