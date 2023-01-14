高嘉瑜必須挨罵？　黃暐瀚揭1原因：她沒退路

實習記者李密／台北報導

副總統賴清德12日舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜一進場就被現場綠營支持者、黨員狂嗆「下台」、「背骨魚」，現場氣氛火爆。對此，媒體人黃暐瀚14日表示，高嘉瑜若沒有綠營選票支持，光靠中間票極有可能落選，因此她沒有退路，只能硬著頭皮下場挨這頓罵。

▲高嘉瑜慘遭「炎上」。（圖／記者屠惠剛攝）



黃暐瀚表示，高嘉瑜被「炎烤」之後，有人分析高嘉瑜是演的還是故意的，但他認為高不得不被這樣罵過一次，甚至幾次，「因為她已經沒有退路。」至於王世堅能夠不屈服，還嗆「Never！Over my dead body ！」的原因是因為他沒想選立委。



黃暐瀚指出，去年選前最後兩周王世堅被綠營「丟包」，直接網路文宣改投林亮君，但王世堅最後還是「最高票」當選，拿兩萬九千票。但選票佔比只有16%，16％可以當選兩席議員，但16%當選不了一席立委。立委是單一席次，非生即死，若沒有綠營選票支持，光靠中間票，王世堅選議員會上，選立委一樣會輸。



黃暐瀚認為，高嘉瑜在港湖，已經明確有「五虎將」嗆白了要挺台灣基進的吳欣岱。吳欣岱雖然沒有當選可能（1%），但吳欣岱有能力可以讓高嘉瑜落選。只要深綠兩萬票轉投吳欣岱，面對李彥秀，甚至黃珊珊的高嘉瑜，等於已經在落選邊緣。



他分析李彥秀的票來自深藍、淺藍，吳欣岱深綠、淺綠；而黃珊珊是淺藍、中間、淺綠，高嘉瑜則是淺藍、中間、淺綠，所以高嘉瑜只能硬著頭皮下場挨這頓罵。