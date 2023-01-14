民眾黨中正萬華服務處成立　柯文哲：有地方服務才能走得長久

▲柯文哲、黃珊珊14日出席民眾黨中正萬華聯合服務揭牌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨中正萬華服務處今舉行成立大會，由議員參選人吳怡萱服務處轉型，與立法委員邱臣遠共同成立聯合服務處，透過中央、地方結合，讓在地服務不中斷。前台北市副市長黃珊珊說，年輕人願意在地方耕耘服務非常重要，鄉親可以把怡萱當議員使喚，有需要服務都會盡力做；民眾黨主席柯文哲則說，2022年選舉後有重新自我檢討，要重「根」做起，「要有地方服務系統，政治才能走得長長久久」。

黃珊珊致詞時表示，這裡是怡萱選舉時的競選總部，謝謝中正萬華鄉親給很多支持肯定，雖然沒有如願、票數差一點當選，但其實選得非常不錯；做基層服務要從現在開始，雖然選戰不盡如人意，只要繼續蹲點票數往上加下次有機會。

黃珊珊說，年輕人願意在地方耕耘服務非常重要，所有人都能成為他最好的後盾，「鄉親可以相信怡萱不是選完就離開，會一直存在，珊珊也得到很多選票，我也跟怡萱一起，會來做義務法律服務」。

黃珊珊笑說，鄉親可以把怡萱當議員使喚，有需要服務都會盡力做，「從議會到立法院，我們會成為怡萱最好後盾」。

柯文哲致詞提到，再過一個禮拜就是農曆新年，先跟大家拜早年，新年新氣象、新年新希望，特別是疫情趨緩後，台灣國門重開、邊境解封，最近到各地去看，好像感覺上景氣有回來，希望利用此機會台灣可以重新變得更好。

柯文哲說，今天是吳怡萱、邱臣遠聯合辦事處成立，吳怡萱現在兼任台北市議會黨團副主任，希望在這地方設個據點，從地方到中央都有一條龍的服務系統，這也是宣示說，民眾黨在2022年選舉後有重新自我檢討，有個英文叫做「all politics are local」，所有政治都是地區性的，「我們還是決定要重根做起，要有地方服務系統，政治才能走得長長久久」。

「有人說離總統大選只剩下一年做這個來得及嗎？」柯文哲說，不可能期待一天改變這個國家，不過更重要的是，不可能期待什麼事都不做這個國家就會改變，「所以從根扎起，我們一步一步從基層做起，希望台灣因為有我們可以變得更好」。