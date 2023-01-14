北台春節賞梅景點　2023角板山梅花季開始了

▲2023角板山梅花季開始了。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市復興區角板山行館是北台灣知名的梅花盛開景點之一，市府觀旅局13日舉行「2023角板山梅花季」開幕活動，市長張善政表示，目前梅花已開5成，角板山行館預估在春節前後，園區梅花將盛開，農曆年假期間，特別推薦民眾來此賞梅。

▲張善政表示，角板山梅花目前已開5成。（圖／新聞處提供）

張市長表示，市民朋友除了看到梅花綻放外，也能看見復興區一帶，多處景點櫻花含苞待放、盛開的景色，這些美好的花朵，都讓復興區一帶美不勝收，另外，喜歡櫻花的朋友們，能夠再往上巴陵地區方向長驅直入，一睹媲美日本賞花景點的北橫櫻花！

觀光旅遊局局長周柏吟局長表示，「2023角板山梅花季」活動自13至15日，為春節前一周，台七線的交通較易壅塞，同時囿於山區地理位置，景點周圍附近停車空間多半有限，倘若是家庭或多人出遊，建議多以大眾運輸工具(台灣好行、假日公車)作轉乘，避免舟車勞頓，獲得較佳的出外旅遊體驗。

今日開幕活動園區人潮絡繹不絕、相當熱鬧。包括市議員李柏坊、陳瑛、環保局副局長江育德、消防局副局長趙興中、觀光旅遊局局長周柏吟及風景區管理處處長廖育儀均一同出席活動。