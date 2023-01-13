「好米吃在地尚好」　全國首間米食環境教育場域今揭牌

▲全國首間米食環境教育場域今揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全國首間以「米食」作為環境教育主題場域的台東縣關山鎮農會米國學校，13日舉辦「環境教育設施場所」揭牌儀式！關山米國學校不僅是繼台南農會走馬瀨農場及彰化縣農會東勢林場遊樂區，全台第3間由「農會」取得認證的場域，也是台東第7間環境教育場域。

環保局指出，關山鎮農會致力於農業永續傳承及米食文化產品，以閒置的穀倉建置米國學校，設計有趣的「米食文化」的環境教育課程，讓遊客用5感體驗稻米，從摸米、吃米、聽米、賞米，了解稻米在文化、產業、經濟為在地的貢獻，並學習綠色飲食的觀念，在日常飲食中珍惜盤中飧，並優先購買國產在地的稻米，以減少碳足跡的產生。

環保局進一步表示，米國學校除了規劃「愛稻一生」及「米食文化」2大環教課程方案，同時致力於培訓當地老人、新住民的第2專長，讓他們獲得平等工作的機會，並持續開發不同的新教案，例如拔蘿蔔活動、與澎湖漁會、台灣鯛協會合作舉辦的廚藝教室，吸引更多人學習低碳飲食的精隨。

米國學校在新春期間，舉辦「米食文化的經典課程」透過網路即能馬上預約，初一至初十每日開放2場次，體驗製米流程，更可將親手裝的米罐帶回家！