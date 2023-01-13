幕後／「蘇下陳上」成定局？　黨內人士曝閣揆異動端倪：人人沒把握

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨自九合一大選以來三連敗，行政院長蘇貞昌成為眾矢之的，要求其下台聲浪不斷，對此，黨政人士直言，院長人選取決於總統如何看待這個角色，總統的個性就是不到最後一刻不出牌，因此人人有機會、個個沒把握，且除敗選那天外，蘇貞昌從未再說過要辭，從這個角度來看他也還在爭取，就是給總統空間，還有很多可能性。

黨政人士表示，院長人事取決於總統怎麼看待這個角色，但觀察總統近期動作，從國防兵役改革到近期普發現金，感覺她要跳上第一線了，院長就成為執行長、忠實執行總統的任務，幕僚為何突然釋出總統研議兵役政策的照片？就是要表達總統事必躬親，包括要發現金都是由她拍板。

黨政人士指出，如果總統決定要上第一線、證明自己沒有跛腳，行政院長就必須是執行長的角色，若蘇貞昌要留下，就必須要調整自己的角色、不能想做什麼就做什麼，就目前來看，蘇揆雖然未必完全認同總統決定，但是蠻配合的，就他了解，原本政院預期是要發券，後來又改。

黨政人士直言，不管誰接，總統要的院長是執行長，至於誰適合？總統的個性就是不到最後一刻不出牌，因此人人有機會、個個沒把握，到最後一刻都有變數，但若蘇堅持要辭，誰也留不住，除敗選那天外，蘇貞昌從未再說過要辭，從這個角度來看他也還在爭取，否則他可以直接講把階段性任務完成再離開，但就是給總統空間，還有很多可能性。

黨政人士坦言，蘇貞昌雖非九合一敗選戰犯，但需要負「非戰之罪」，這不是他個人的問題，不然從四大公投、經濟數字等，政績絕對沒話講，但社會氛圍需要有人負政治責任，總統已經辭掉主席，大家覺得不夠，那就只剩院長了，為何多數立委肯定院長政績，卻無人敢提出慰留？正因為民代是最接地氣的，政治很現實，跟對錯無關。

黨政人士指出，蘇貞昌錯過最好的離任時間，也就是四大公投結束、聲望最高時，若當下就交棒給年輕人，那個歷史定位不得了，拖個一年什麼問題都來了，疫情、經濟等等，再怎麼紓困都是滅火而已，現在好像是被逼下台一樣。

黨政人士表示，除閣揆外，有些部長真的不行，政治敏感度真的太差，特別是現在選舉年，政務官一定要有選舉的經驗，不論是首長還是立委，對民意的嗅覺會更強烈，讓這些真正接地氣的人擔任，至少跟民眾溝通比較聽得懂，否則這些部會首長四處點火，會影響民眾的信賴。