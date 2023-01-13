遭基層當面嗆「紅頂商人」　何志偉：大鳴大放比背後插刀好

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德12日在劍潭舉行黨主席政見發表會時，民進黨立委何志偉也到場支持，卻遭到支持者連番砲轟，更有綠營里長向黨主席候選人賴清德喊話，「主席要不要處理？何志偉要不要殺？」對此，何志偉13日表示，回歸基層、傾聽基層，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍。

賴清德昨在劍潭舉行「向黨員報告-政見發表會」，立委吳玉琴、高嘉瑜、吳思瑤、林楚茵都到場。有綠營基層里長表示，自己連任八屆的里長，已經做28年，北市黨部曾經有27位議員當選，現在卻被不肖人士一直被抹黑、說是黑道黨部，實在很不公平。他更引用台北市議員洪健益的話，當面指著何志偉罵「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」

該里長指著何志偉罵，到中國做生意的紅頂商人，連韓國瑜競選總統時後都說，薛凌跟何志偉在中國唱我們都是一家人，可惡至極。該里長情緒激動、講到超時，更向賴清德喊話，「主席要不要處理？何志偉要不要殺？」

對此，何志偉13日受訪時表示，一個民意代表就是接受支持者、民意挑戰，昨天是非常好的開始，回歸基層、傾聽基層，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍。

何志偉指出，民進黨執政失敗過，因此接下來傾聽基層、面對問題、改革一步一步來、一點一滴來做，放眼全台灣政黨，賴清德身為準黨主席跟民眾面對面談話，這是非常健康的，一個政黨要海納百川、各式各樣的聲音都要聽到，會讓政黨更有韌性。

對於同場的立委高嘉瑜也遭到支持者連番砲轟，何志偉表示，公共政策的討論上真實度要有，所有表達還是要多點溫度，能夠正面聆聽、傾聽都是好事。

也有媒體追問，是否藉由這波操作瞄準2024選戰？何志偉表示，自己不這麼認爲，看這次選舉結果，很多事情需要重新出發，每一位民選民意代表除接受感謝民眾支持外，這些聲音、挑戰都是養分，沒有小我才有大我、沒有個人才有團結。

何志偉表示，相信昨天這些畫面大家看到了，會覺得民進黨是有活力的政黨，昨天非常熱鬧、熱鬧到有點燙到，但這都是好事，當面溝通比背後插刀好千倍，民意如流水，民意代表要隨時做出改變跟行動，也許當下會有點煎熬，話說開還是團結在一起，哪對夫妻跟兄弟不會講話大聲？