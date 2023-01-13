高嘉瑜坦言被黨員炎上「很震撼」　「每個人愛民進黨的方式不一樣」

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜昨出席黨主席候選人賴清德活動時，遭到現場支持者痛罵「下台」、「背骨魚」，相當火爆，對此，高嘉瑜13日受訪時坦言，場面確實蠻震撼，自己講話的方式是否有點不加修飾，容易讓人誤解、擴大解讀，這點確實有反省的必要，一個黨要越來越大要有不同想法、彼此達成共識一起前進，會努力去溝通。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



而高嘉瑜昨日出席「向黨員報告-政見發表會」時，一進場就遭到綠營支持者喝倒彩，大罵「下台」、「背骨魚」，高嘉瑜則揮手示意，但仍止不住支持者怒火、「下台」喊聲此起彼落，讓高一度不知所措，直到高落座、賴清德進場後，罵聲才漸消。

後來擔任主持人的立委蘇巧慧介紹到場立委，介紹到高嘉瑜時還是罵聲不斷，有支持者此時起身阻止，蘇巧慧也緩頰，民進黨傳統是大鳴大放，每個意見都是往前進動力，大家在這裡可以暢所欲言。

對於遭到砲轟，高嘉瑜今表示，昨天參加座談會的都是熱愛民進黨的資深黨員，他們都代表深綠支持者的心聲，民進黨有很多不同的想法，這些聲音也需要傾聽理解。這個場面確實蠻震撼，某種程度來說，就是一群最忠貞支持民進黨的人，無論如何都愛護民進黨。

高嘉瑜表示，每個人愛民進黨的方式不一樣，他們的方式可能跟我不太一樣，大家有不同的想法、方法，我個人而言就是尊重包容，一個黨要越來越大要有不同想法、彼此達成共識一起前進，會努力去溝通。

高嘉瑜指出，大家不只愛民進黨更愛台灣這片土地，愛民進黨的初衷是對台灣的熱愛，在這個前提下支持民進黨，這樣的出發點下，希望大家能夠心平氣和、努力想出讓民進黨更好的方式，我可能也還有很多要努力的地方。

高嘉瑜坦言，這幾天心情很難過，看到支持者這麼氣憤，對她被這樣批評，發春聯時有些民眾也很傷心、不捨，支持者彼此撕裂、分化，都不是我們想看到的，大家都是基於讓台灣更好的前提，還是希望大家還是團結。

高嘉瑜表示，政治應該是良性競爭、互動，往一個好的方向努力，而不是用仇恨、煽動方式彼此撕裂，大家都愛台灣，支持者也是基於讓民進黨更好的出發點，現在卻有不同意見互相對立，看了覺得很難過，希望大家能夠開開心心，尤其長輩這麼激動，看了也是令人擔心。