閣揆換人做傳聞不斷　蘇貞昌：和總統有深入交換意見

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一選舉大敗後，黨內檢討聲浪不斷。外傳行政院長將在總預算通過後請辭，近來連連宴請內閣官員也引發聯想。對此，蘇貞昌13日上午受訪時先喊話立院盡速通過總預算、特別條例等；至於內閣人事，蘇說，和總統見面的時候，有深入各方面交換意見，若有具體結果會跟國人報告。

蘇貞昌表示，現在立法院正在進行中央政府總預算的審查，這關係到國家的建設、人民的照顧、教育的推動，各方面都非常重要，因此拜託立法院，務請一定要盡快審查完畢，讓政府能有預算可以為國利民。

「另外，我們對於人民期待、總統交代，強韌經濟照顧人民及經濟成果全民分享的事，已經在昨天院會通過特別條例送立法院。」蘇貞昌指出，這一定要特別條例經立法院通過後，行政院才能編預算，「預算只要經立法院審查通過，就可以發放每人6000元，這都是一步一步的」。

蘇貞昌說，期待立法院也能夠盡快通過特別條例，能夠讓行政院編列預算，讓全民在開春後就能得到每人6000元的祝福。

至於有關內閣的事情，蘇貞昌說，總統已經一再明白說，在立法院會期結束後，就會跟外界報告，「而我和總統見面的時候，有有深入各方面交換意見，這個等到事情有具體結果，當然要向國人同胞報告」。