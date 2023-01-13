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夾雙層魚排！春節限定「糖醋魚漢堡」來了　限時43天搶吃

▲▼漢堡王推吉祥雙喜糖醋魚。（圖／業者提供）

▲最新「糖醋魚漢堡」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎新年！人氣速食店「漢堡王」把「糖醋魚」變成漢堡了，選用阿拉斯加鱈魚打造成美味魚排，搭配正宗中式糖醋醬汁，每一口都是經典滋味，1月17日至2月28日限時43天開吃。另，繼光香香雞也推出超狂雞鴨塊，還打造成撲克牌花色造型，超級應景，即日起於全門市上市。

▲▼漢堡王推吉祥雙喜糖醋魚。（圖／業者提供）

▲糖醋魚漢堡裡頭有2塊魚排。

漢堡王強勢推出春節限定「吉祥雙喜糖醋魚堡」，特意選用進口遠洋阿拉斯加鱈魚製成美味魚排，再下鍋油炸至金黃色，再淋上正宗中式糖醋醬汁，搭配新鮮生菜等料，大口咬下超滿足，1月17日至2月28日限時開賣，提醒科技廠店與部分門市無販售。

▲▼繼光香香雞推「黃金鴨香寶」、「開運聚財組」分享餐。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞推撲克牌黃金雞鴨塊。

另，繼光香香雞近日也推出超狂雞鴨塊「黃金鴨香寶」，不僅完全無骨，更以技術結合雞肉、鴨肉，讓每一塊鴨香寶都能吃到鮮嫩雞肉及甘甜鴨肉的雙重口感，並特意做成撲克牌花色造型，搶搭新年應景熱潮，且酥炸後可選擇沾番茄醬或撒香辣椒鹽粉2種佐料選擇，即日起就能衝門市吃。

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