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麥當勞漲價後「1神卡必用」！員工曝3大省錢攻略　100元就能吃飽

▲▼麥當勞 套餐漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲麥當勞去年底漲價。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

速食龍頭麥當勞去年底漲價，且「銅板輕鬆點1+1=$50」移除中小杯玉米湯，讓不少網友覺得崩潰。一名麥當勞員工近日就整理出新菜單的3大省錢攻略，表示漲價後更不能忘記麥當勞神卡「甜心卡」，實際上點起來會更加划算，甚至只要100元就能吃飽。

該名麥當勞員工先前曾分享5大省錢妙招，但上個月麥當勞更新菜單，部分點法已經不適用，因此她又在「Dcard」分享麥當勞新版菜單攻略。

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一、

「1+1」沒有玉米湯跟加價25元小薯，該怎麼點才有吃得飽的主食和飲料、薯條？

(A)甜心卡買55元大杯玉米湯送小包薯條，再單點一個45元吉事漢堡，加起來只要100元。

(B)甜心卡買65元大包薯條送飲料，單點一個30元漢堡，總共95元。

(C)甜心卡買64元6塊雞塊送小包薯條，再單點吉事漢堡花費109元，或是購買漢堡只要94元。

▲重傳ＬＯＧＯ。麥當勞,麥當勞薯條,薯條,大薯條。（圖／記者黃君瀚攝）

▲原PO認為，用甜心卡點餐就可以爽吃薯條。（示意圖／記者黃君瀚攝）

二、

原PO指出，由於現在經典A餐漲價變成65元，和單點大薯價錢一樣，所以除非要喝玉米湯或換超值全餐送的點心，否則務必「主食單點+甜心卡點65元大薯送飲料」。

此外，她也提到以前覺得「豪吃配餐」很不划算，但現在不一樣了。

(A)如果點75元大麥克+95元豪吃配餐，總共花費170元，會得到大麥克+6塊雞塊+小薯+38元冷熱飲。

(B)若是用甜心卡，點75元大麥克+甜心卡點49元4塊雞塊送小薯+45元飲料送XX，總共花169元，會得到大麥克+4塊雞塊+小薯+飲料，以及一份甜心卡送的點心。

原PO表示兩者價錢差不多，B選項飲料比較大杯，還有多送一份點心，A選項則是多2塊雞塊，看大家如何抉擇。

三、

原PO認為超值分享盒沒有想像中划算了，因為這次漲價，超值分享盒也跟著漲10元，感嘆「之前20塊雞塊199元本來是福音欸，多10塊根本就不想買了」。

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