今天就衝！超商美式「買1送1」來了　卡布奇諾也只要32元

▲7-11門市、線上推出咖啡優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控福利來了！超商祭出一系列咖啡飲品優惠，其中門市有民眾最愛的「美式買1送1」，即日起限時3天開賣，必須把握機會先買起來囤，而線上則有「6大咖啡飲品組合」，不僅喝咖啡搭配冰淇淋可享組合價，卡布奇諾更是下殺每杯只要32元。

7-11 OPEN POINT行動隨時取祭出「6大咖啡飲品組合」優惠，即日起至1/18止限量開賣，可兌換至2023/3/31，品項包含「CITY CAFE濃萃美式3杯+COLD STONE酷聖石複合專區89元系列指定冰品3杯」優惠價250元、「CITY CAFE中杯卡布奇諾6杯」優惠價190元、「CITY TEA現萃茶完熟蘋果冰茶／冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯」優惠價275元等。

愛喝美式的你也要把握機會了！7-11門市今（13）起至1/15推出「CITY CAFE濃萃美式買1送1」，而CITY CAFE濃萃拿鐵、蜂蜜拿鐵則可享「同品項買2送1」，冰熱皆可任選。

麥當勞人氣早餐「滿福系列」驚喜升級了，強勢推出「蕈菇滿福系列」，共有5口味選擇，包括「蕈菇滿福堡」、「蕈菇青蔬滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」。

▲麥當勞早餐滿福系列推出全新「蕈菇滿福系列」。（圖／麥當勞提供，下同）

該系列通通選用軟中帶Q的春麥滿福麵包夾進豬肉排，再佐以切片蕈菇黑胡椒醬，每一口都是濃濃蕈菇香，其中，蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋可是一次就能吃到雙層香煎豬肉、切達起司、滑嫩太陽蛋等料，滿足爆表，即日起至3/14止限時搶吃。

▲蕈菇滿福系列有5口味選擇。