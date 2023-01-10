快訊／麥當勞「BT21餐具組」緊急喊卡不賣了　原因曝光

▲麥當勞「BT21陶瓷餐具3件組」緊急喊卡停賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」昨（9）日宣布強勢攜手風靡全球的人氣「宇宙明星BT21」合作，推出實用又可愛的「BT21陶瓷餐具3件組」，原定1月12日上午11時於全門市開賣，不料今（10）日業者緊急喊卡表示「不賣了」，原因為產品包裝盒有瑕疵故決定把產品全數回收，並擇期再公告販售時間。

▲▼BT21馬克杯、餐盤超可愛。

「宇宙明星BT21」是由KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN組成，可愛造型搭配鮮明角色個性，在全球擄獲了大批粉絲的心，這次強勢登陸麥當勞合作推出「BT21陶瓷餐具3件組」，每組都有「BT21馬克杯」、「BT21陶瓷碗」及「BT21陶瓷餐盤」，預計1月12日正式開賣，消息一出也讓大批狂粉超期待。

不過今（10）日麥當勞緊急發出最新聲明表示，「原定1月12日開賣的『BT21陶瓷餐具3件組』，因發現部分產品外包裝紙盒有掉色的現象，不符合麥當勞標準，決定暫停銷售，並將產品全數回收，待廠商重新包裝，再擇期通知販售時間。」

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