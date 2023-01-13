兵馬俑清晰出土照再曝光！秦始皇陵一號坑挖10多年「第一面盾牌」

▲秦始皇陵一號坑中清理出的彩色俑頭。（圖／翻攝自央視網）



記者王致凱／綜合報導

中國大陸陝西省文物局12日公布2022年度陝西重要考古發現，其中秦始皇帝陵考古發掘有新收穫，考古團隊針對陵園外圍的「一號坑」進行挖掘，新發現陶俑220多件，並且初步釐清秦軍兵馬俑的排列規律，以及明確了陶俑的製作程序。

根據新華社報導，一號坑的第三次考古發掘開始於2009年，發掘面積約430平方公尺，目前共清理出陶俑220多件，陶馬16匹、戰車4乘、以及其他車馬器、兵器、生產工具等。

秦始皇帝陵博物院研究員申茂盛表示，一號坑的建築結構為框架式，相較於廂槨式陪葬坑相比技術較為原始，可以推測修建時間較早；同時，此次考古還取得多項突破，包括釐清武器的種類與配屬，清理出俑坑中的第一面盾牌，確認了「特殊俑」的職能，並且初步釐清軍陣的排列規律。

申茂盛還說此次考古也明確了兵馬俑的製作程序，工匠會用陶俑製作出大概形狀，先做細部雕飾，然後再黏接雙臂。

秦兵馬俑陪葬坑是秦始皇帝陵園外圍的一組大型陪葬坑，其中屬一號坑面積最大，其平面呈現長方形，總面積約14260平方公尺，若按照兵馬俑的排列密度估算，全部挖掘後，整個一號坑可以出土陶俑、陶馬約6000件。

秦始皇帝陵又被稱為世界第八大奇蹟，也是聯合國教科文組織登錄的世界遺產之一，根據目前的考證，已發現的秦始皇兵馬俑主要在秦始皇陵的外圍，有衛戍陵寢的含意，是秦始皇陵的組成部分之一，而放置棺槨和陪葬器物的核心區目前尚未發掘。

▼秦始皇陵一號坑挖掘出土的盾牌。（圖／翻攝自央視網）



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