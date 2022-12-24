兵馬俑剛挖出竟是「血腦袋」　畫面嚇壞網友！博主：原本就這樣

▲兵馬俑。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

秦始皇兵馬俑素有世界第八大奇蹟之稱，大陸微博近日流傳一段影片，一顆剛出土的兵馬俑頭顱十分鮮豔，乍看就像鮮血淋灕的人頭，引發熱議。

▲影片截圖。（圖／翻攝自秒拍）

「玄青古美術」近日發出一段影片，配文稱「活靈活現，兵馬俑新鮮出土，畫面顯示，一顆兵馬俑的頭顱五官清晰，顏色十分鮮豔，儘管上面沾有泥土，但依然十分逼真，遠看激似滿臉鮮血的頭顱。

貼文發出後吸引超過13.3萬人按讚，網友紛紛評論道，「我去，一晃眼以為真人頭」、「怪不得說當年老農刨到兵馬俑以為刨到了人頭，嚇得要死去報警。之前以為是故意誇大的，要麼就是老農沒見過世面，現在懂了」、「我看小圖以為哪個犯罪節目里的血腦袋」、「好像真人燒傷後的樣子」。

對此，「玄青古美術」在評論區發文稱，「之前大家看到那些灰頭土臉的，其實好多原本就是這樣，只是氧化了。」

資料顯示，秦始皇兵馬俑又稱秦始皇陵兵馬俑、秦陵兵馬俑，位於中國陝西省西安市臨潼區西陽村。 秦始皇陵建於公元前246年至公元前208年，歷時39年，是秦始皇的陵墓，也是中國第一個規模宏大、布局講究且保存完好的帝王陵寢，現存陵冢高76公尺，陵園布置仿秦都咸陽，分內外兩城，內城周長2.5公里，外城周長6.3公里。