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春節連假南迴開心遊！交通疏導管制一手掌握　警加強違規取締

▲▼大武警方春節連假期間將於易肇事地點、路段，加強超速等違規取締。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲大武警方春節連假期間將於易肇事地點、路段，加強超速等違規取締。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為確保春節連假台9線南迴公路「一路順暢 人車平安」，台東縣大武警方配合大武工務段針對轄區易壅塞路段實施交通管制措。

▲▼大武警方春節連假期間將於易肇事地點、路段，加強超速等違規取締。（圖／台東縣警察局提供，下同）

大武警方針對春節連假期間，規劃相關交通管制配套措施如下；

1.駕駛人至多良火車站景點旅遊，請走外側車道，往台東市或屏東方向請走內側車道，車道分流管制。
2.金崙大橋北端連續假期，北上禁止左轉及橋上停車駐足。
管制時段：1月20日00時起至1月29日24時止。
3.金崙社區所有車輛於管制時段禁止於金崙大橋北端通行（客運車除外）。
管制時段：1月20日12時起至1月29日20時止。
替代道路：由阡仔崙橋至金崙大橋南端出口後，再行北上或南下。
4.禁行砂石車：
管制時段：自1月20日（星期五）至1月29日（星期日），每日7時至10時、16時至19時兩時段。
管制路段：南迴公路（金崙至壽卡間）
管制車輛：禁止砂石車由台東往高雄方向行駛。

▲▼大武警方春節連假期間將於易肇事地點、路段，加強超速等違規取締。（圖／台東縣警察局提供，下同）

大武警分局呼籲民眾，因南迴公路屬山區路段，轉彎多、弧度大，請減速慢行，途經路口請禮讓行人並切勿酒後駕車及疲勞駕駛、超速、任意超車等違規行為，警方將於易肇事地點、路段，加強超速等違規取締，維護用路人行車安全。

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