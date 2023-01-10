春節連假即將展開　一工處轄管省道疏運措施報你知

▲春節連假一工處轄管省道疏運措施報你知。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為期10天的春節連假，即將展開。公路總局第一區養護工程處(一工處)10日表示，預估春節返鄉車潮在小年夜(1月20日，連假首日)及除夕(1月21日)的車流量比較大，雖然提早1天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，該處建議南下返鄉的用路人可以在國道車多時選擇台61線做為替代道路。

一工處分析近三年春節期間交通狀況，預估今年春節容易壅塞的路段和時間如下：大年初一(1月22日)及初二，南北向主要交通要道皆車多，依據往年經驗，省道台61線新竹香山~南寮北上路段，從初二下午3時開始車多壅塞，且可能持續到翌日凌晨。

初二(1月23日)~初五(1月26日) 9~16時，台64線東行接國3中和交流道路段、台65線南下接國3土城交流道路段容易車多。另外初四(1月25日)~初六(1月27日)下午15時以後國道及省道台61線香山~南寮路段則會有北返車潮，依往年經驗，北返車潮會持續到深夜或翌日凌晨。

因為今年假期較長，一工處呼籲用路人可以提早出發或出發前先上網查看交通狀況，評估延後出發避開車多時段。依往年經驗，一工處預估今年春節，北部短程出遊的熱門時段是初三~初七的中午11時~晚間19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里及台3線大溪、台3線關西~峨嵋路段沿線的各個風景區路段。

國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，一工處規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。

春節期間省道的管制措施如下：

台68線西行南寮匝道自1月19日晚間21時~1月29日(初八)晚間21時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

台61線新港3街口自1月19日晚間21時~1月29日(初八)晚間21時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口將持續封閉到1月30日(初九，上班日)上午9時，預估在初三(1月24日)、初四(1月25日)南下方向會有較大車流，一工處聘請義交於重要路口協助疏導，並視狀況機動禁止左轉，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，依序前進。

台7線49K~50K大曼路段春節期間將暫時封閉。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於春節連假的初一(1月22日)至初三(1月24日)的0~12時止，南下匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。高公局預定初三(1月24日)~初五(1月26日)12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。