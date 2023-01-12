詐團車手黑吃黑！私吞200萬遭拘禁鐵皮屋8天　還強押領錢

▲警方表示，此案已移送橋頭地方檢察署偵辦。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄刑大偵五隊日前接獲線報，有民眾擔任車手至銀行辦理銷戶，打算將戶頭內新台幣200萬元全數提領時，竟發現遭33歲洪姓車手黑吃黑，把高雄刑大偵五隊日前接獲線報，有民眾擔任車手至銀行辦理銷戶，打算將戶頭內新台幣200萬元全數提領時，竟發現遭33歲洪姓車手黑吃黑，把錢吞了，引起其他詐騙集團成員不滿，聯手將洪騙出，強押上車並拘禁到鐵皮屋，關了約8天，警方展開調查後才將洪救出。

警方調查發現，該詐騙集團犯罪手法是以通訊軟體先行詐騙被害人，介紹加入假投資網站，在網站平台內投資股票及虛擬貨幣，被害人操作發現有獲利欲出金時，網站客服便以各種理由推託讓被害人無法出金，初估被害金額達新台幣1698萬餘元。

▲▼警方查扣做案手機2支、現金支票1張等。（圖／記者許展溢翻攝）



警方表示，之後該詐欺集團再洽接收簿車手集團，將詐騙款項透過人頭帳戶多層轉帳後再提出，製造斷點，增加警方查緝難度。

警方日前接獲線報，有民眾疑似擔任車手，至銀行辦理銷戶且要將戶頭內新台幣200萬元全數提領，到場確認洪男就是詐欺車手身分，當場以現行犯逮捕移送。

警方說明，經查洪男原向綽號「想哥」的男子小額借貸，後又向該男要求介紹工作還款，於是被介紹到陳姓男子主持的詐欺車手集團，不僅提供人頭帳戶還兼當車手，但他因為缺錢竟侵吞詐欺贓款，結果遭32歲陳男、46歲柯男等人誘騙外出，強押上車至高雄市大寮區及林園區一帶，拘禁在鐵皮屋內，並逼迫洪男交出存簿、提款卡及密碼等，還押著他到銀行領取詐欺贓款。

▲該集團利用通訊軟體詐騙被害人，初估被害金額達新台幣1698萬餘元。（圖／記者許展溢翻攝）



警方指出，調查後進行搜索及拘提等強制處分，當場查獲犯嫌陳、柯等人違法事證，查扣做案手機2支、現金支票1張等證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法及妨害自由等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。