　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北勇奪台灣卓越活動獎　公共服務銀質、銅質雙獎

▲新北勇奪台灣卓越活動雙獎 公共服務銀質、銅質獎殊榮。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府拿下第9屆台灣卓越活動獎「公共服務活動」雙獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府拿下第9屆台灣卓越活動獎「公共服務活動」雙獎項，農業局以「北海夜金閃閃」品牌系列活動獲得銀質獎、觀光旅遊局也以「平溪天燈節」獲得銅質獎，雙雙創下佳績。今（11日）於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定市府同仁們努力，推出具有年度代表性的活動以多元方式活絡地區，開創共好生活。

農業局長李玟表示，「台灣活動卓越獎」由台灣活動發展協會舉辦，旨在提振國內各項類型活動整體品質，匯聚年度指標活動，表揚創新價值典範。新北市農業局從2020年起至今以「北海夜金閃閃」綜整辦理北海岸地區系列活動，淡水漁人碼頭的仲夏繽紛樂、石門富基漁港的北海岸時尚藝術季、草里漁港夜釣、金山的北海潮與火及萬里的萬金杜鵑鄉等。

▲新北勇奪台灣卓越活動雙獎 公共服務銀質、銅質獎殊榮。（圖／新北市農業局提供）

▲「北海夜金閃閃」北海潮與火精彩火舞。

李玟說，用「光」結合特色地景，推廣北海岸漁港、地方農友、漁友、藝術家及商家等，一同開創北海夜經濟建立共好生活。「北海夜金閃閃」2020年至2022年總到訪人數計破千萬人次，創造經濟效益超過53億元，吸引評審的青睞，榮獲2022年第九屆台灣活動卓越獎《公共服務活動-銀質獎》獎項的肯定。

新北市農業局以農業健康式開創共好生活，積極推動城市心靈療癒健康活動，透過「北海夜金閃閃」從白天到夜晚的系列活動，將北海岸地區打造為城市裡能療癒心靈的處方地，期帶給市民健康生活。

▲新北勇奪台灣卓越活動雙獎 公共服務銀質、銅質獎殊榮。（圖／新北市農業局提供）

▲瘋草里大咬運動會垂釣體驗活動。

【更多新聞】

►基隆公布2023鴻「兔」大展春聯　謝國樑期許各行業嶄新突破

►賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

►獨／基隆男踩礁失足落海！「胯下這一條」保命　89秒驚險畫面曝

►新北兔吉利來！石門富基漁港推年菜　迎春大啖海鮮討吉利

ET快訊
大咖天團驚現信義區！「街頭獻唱」路人大合唱
快訊／台東嬤過馬路遭撞　「失去呼吸心跳」送醫急救！
威力彩飆4.7億　4星座中獎率暴增
公司加薪每人220元！發信「非常對不起」網一面倒比讚
歐陽靖曝「台南人流水席真相」　網同感：真正台北女子圖鑑
廣州BMW「故意衝撞人群」5死13傷　22歲男當街撒錢逃跑
全美1200班機大停飛「驚動白宮」　拜登下令徹查真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／蘇花公路驚傳坍方！「恐怖土石」封死大清水隧道　雙向不通

新北勇奪台灣卓越活動獎　公共服務銀質、銅質雙獎

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！遭檢舉還越做越大　市府喊罰

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

台灣玩具圖書館 x Gogoro　門市逾3個月回收超過2公噸二手玩具

走春招財景點再+1　華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　自一月起三個月內完成

明華園黃字戲劇團《屠龍魂》　1 ／ 14 八塊厝民俗藝術村演出

年節送暖！　奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

快訊／蘇花公路驚傳坍方！「恐怖土石」封死大清水隧道　雙向不通

新北勇奪台灣卓越活動獎　公共服務銀質、銅質雙獎

番路鄉青農江曉琪　健康優質設施小果番茄連三年獲獎

台南大益貨櫃「市集變夜市」居民氣炸！遭檢舉還越做越大　市府喊罰

桃園農田水利研究發展基金會喬遷至青埔　邱素芬接任秘書長

台灣玩具圖書館 x Gogoro　門市逾3個月回收超過2公噸二手玩具

走春招財景點再+1　華泰名品城打造「穿金戴銀、錢兔似錦」唐人街

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　自一月起三個月內完成

明華園黃字戲劇團《屠龍魂》　1 ／ 14 八塊厝民俗藝術村演出

年節送暖！　奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

基隆宣布啟動廉政平台　謝國樑的新突破值得先按一個讚

俄稱奪下鹽鎮烏否認　美將提供「愛國者系統」訓練

過敏走開！藥師分享「抗敏3招」，肌膚乾癢、噴嚏鼻水別再來

快訊／蘇花公路驚傳坍方！「恐怖土石」封死大清水隧道　雙向不通

新北勇奪台灣卓越活動獎　公共服務銀質、銅質雙獎

姪女求救數學題「他花10分鐘才解開」　傻眼問：小六題目這麼難？

等空頭期再進場買房　未來靠削價搶買方的預售案會增多

黃捷搭上「流水席」熱潮　PO網美照聲援：高雄辦桌果然是最棒的a

牠們不怕殺蟲劑了！日研究警告：亞洲蚊子「突變」抗藥性強1000倍

希臘「末代國王」康斯坦丁二世辭世　在雅典低調安葬

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

地方熱門新聞

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

台南大益貨櫃市集變夜市！市府要罰了

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

奇美實業攜手仁德區公所2600份年菜助弱勢過好年

台南死亡車禍　22歲男騎士送醫不治

台南永康區中華路商店火警

台灣玩具圖書館 x Gogoro　回收逾2公噸二手玩具

學甲爐碴案騙很大！

永康警逮獲4名販毒通緝要犯

桃園捷運綠線六路段圍籬優化　三月底前完成

桃園農田水利研究發展基金會　喬遷至青埔

江曉琪健康優質設施小果番茄連三年獲獎

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫　即日起開始徵件

新北勇奪公共服務銀質、銅質獎殊榮

更多熱門

相關新聞

快訊／新北殯葬處收紅包涉賄　侯友宜怒「貪瀆零容忍」：全力打擊不法

快訊／新北殯葬處收紅包涉賄　侯友宜怒「貪瀆零容忍」：全力打擊不法

新北市立殯儀館被爆員工收賄，新北市長侯友宜震怒發文指出，「貪瀆零容忍，新北主動查察，全力打擊不法！」打擊犯罪、守護秩序，是警察的天職；奉公守法、為民服務，是每位人民公僕要永遠牢記心中的事。

新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

人妻偷吃小鮮肉　曝光竟嗆夫：我就是賤嘛

人妻偷吃小鮮肉　曝光竟嗆夫：我就是賤嘛

趙少康、張亞中表態選總統　朱立倫回應了

趙少康、張亞中表態選總統　朱立倫回應了

關鍵字：

新北卓越活動獎侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

大咖天團驚現信義區「街頭獻唱」　網：好羨慕

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

蓮蓬頭卡垢「沖澡引起發炎」　她靠1神物清潔！千人驚呆

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

賴清德讓蔡英文怒了？　郭正亮曝陳建仁接閣揆原因：不要低估他

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面