新北勇奪台灣卓越活動獎　公共服務銀質、銅質雙獎

▲新北市政府拿下第9屆台灣卓越活動獎「公共服務活動」雙獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府拿下第9屆台灣卓越活動獎「公共服務活動」雙獎項，農業局以「北海夜金閃閃」品牌系列活動獲得銀質獎、觀光旅遊局也以「平溪天燈節」獲得銅質獎，雙雙創下佳績。今（11日）於市政會議獻獎，新北市長侯友宜肯定市府同仁們努力，推出具有年度代表性的活動以多元方式活絡地區，開創共好生活。

農業局長李玟表示，「台灣活動卓越獎」由台灣活動發展協會舉辦，旨在提振國內各項類型活動整體品質，匯聚年度指標活動，表揚創新價值典範。新北市農業局從2020年起至今以「北海夜金閃閃」綜整辦理北海岸地區系列活動，淡水漁人碼頭的仲夏繽紛樂、石門富基漁港的北海岸時尚藝術季、草里漁港夜釣、金山的北海潮與火及萬里的萬金杜鵑鄉等。

▲「北海夜金閃閃」北海潮與火精彩火舞。

李玟說，用「光」結合特色地景，推廣北海岸漁港、地方農友、漁友、藝術家及商家等，一同開創北海夜經濟建立共好生活。「北海夜金閃閃」2020年至2022年總到訪人數計破千萬人次，創造經濟效益超過53億元，吸引評審的青睞，榮獲2022年第九屆台灣活動卓越獎《公共服務活動-銀質獎》獎項的肯定。

新北市農業局以農業健康式開創共好生活，積極推動城市心靈療癒健康活動，透過「北海夜金閃閃」從白天到夜晚的系列活動，將北海岸地區打造為城市裡能療癒心靈的處方地，期帶給市民健康生活。

▲瘋草里大咬運動會垂釣體驗活動。