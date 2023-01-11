人妻偷吃小8歲鮮肉！姦情曝光竟嗆：我就是賤嘛　綠帽夫怒告

▲新北一名人妻玩交友軟體，卻和小8歲的男子譜出婚外情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫指控，妻子和小她8歲的小王來往親密，被他發現後，與妻子吵到離婚。後來他質問妻子為何跟小王上床，妻子還反嗆「所以呢？」、「我就是出軌了嘛，我就是賤嘛！」，可見兩人曾在婚內發生性行為，讓他怒將小王告上法院。新北地院審理，認為小王侵害配偶權，應賠15萬元，全案還可上訴。

人夫指控，他與妻子結婚8年，育有3名子女，妻子卻於2020年2月在交友軟體「探探」上認識小王，2個月後兩人就相約出遊並到旅館過夜上床，小王還在微信向妻子示愛，發文說「我並沒有把妳當成大我8歲的女生看待，從來沒有個女生讓我如此喜歡且著迷」、「妳說離婚後想去做自己想做的事情，所以我要陪妳去做去見證」，可見小王也知道人妻有家庭。

人夫表示，他發現兩人姦情後，屢次要小王不要和妻子連絡，小王仍置之不理，最後他與妻子因此爭執不斷而離婚。而後他質問妻子「離婚前走的那麼近，出去玩然後又唱歌去外面睡」、「你跟別人上到床了，你當然心思就在別人身上嘛」，妻子則反嗆「所以呢？」，並放大絕表示「我就是出軌了嘛，我就是賤嘛！」，等於間接承認和小王有婚內性行為。他想到家庭被小王破壞，身心就痛苦不已，要向小王求償50萬元。

全案審理時，小王辯稱不知道人妻已婚，不過法官根據人夫和妻子的對話，認為妻子確實在婚內有外遇，而由小王和人妻的對話中，也可看出兩人已逾越正常交友分際，雖無法證明小王和人妻有發生性行為，但已侵害人夫配偶權，審酌小王目前無業，判他要賠15萬元，全案還可上訴。