快訊／新北殯葬處收紅包涉賄　侯友宜怒「貪瀆零容忍」：全力打擊不法

▲侯友宜。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

新北市立殯儀館被爆員工收賄，新北市長侯友宜震怒發文指出，「貪瀆零容忍，新北主動查察，全力打擊不法！」打擊犯罪、守護秩序，是警察的天職；奉公守法、為民服務，是每位人民公僕要永遠牢記心中的事。

廉政署11日上午前往新北市立殯儀館搜索館內管理員手機、休息區置物箱及車輛。新北市民政局殯葬處稍早證實，此事件由殯葬處人員發掘不法情況，主動移請政風處查證，目前移送廉政署報請新北地檢指揮偵辦，未來務必徹底清除殯葬紅包文化。

侯友宜為此發文指出，無論職位高低，無論金額大小，身為公職人員，絕對不能因為一時的僥倖，逾越法律紅線，這是他擔任警察及公職數十年以來，無論在哪一個角色，對於自身及同仁的不變鐵律，一旦查獲不法事證，一定嚴加究辦。

侯友宜說明，新北市殯葬處政風人員日前主動查察，發現火化場及殯儀館有基層工作人員涉嫌收取紅包，新北市府秉持勿枉勿縱原則，移請政風處查證後，立刻交由廉政署跟新北地檢署偵辦，他也責成相關單位，全力配合偵辦以外，必須持續精進各項預防作為，務必澈底清除殯葬紅包文化，杜絕一切不法情事。

侯友宜強調，對於火化場及殯儀館部分工作人員，目前因配合調查暫時無法執勤，考量攸關人民身後大事，市府已立即召回休假人員並啟動備用人力機制，維持火化場及殯儀館運作，全力守護民眾權益。