新北安康高中傳捷報！　參加泰國機器人國際賽奪雙亞軍

▲新北市市長侯友宜（後排中）表揚安康高中獲獎學生。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市安康高中FRC機器人團隊代表台灣參與MAKEX泰國國際邀請賽，在7國40隊參賽隊伍中，克服逆境及語言，奪下聯盟雙亞軍，為全國唯一獲獎學校，新北市長侯友宜今（11日）在市政會議表揚兩隊獲獎的學生隊伍。

2022MAKEX世界機器人競賽採聯盟賽制，安康高中參賽隊伍精準利用AI視覺辨識完成自動控制任務，憑藉精準射擊機構及操控能力獲得高分，奪下台灣區聯盟冠、亞軍，兩支得獎隊伍獲邀參加泰國國際邀請賽。

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安康高中校長謝順榮表示，國際競賽期間發生因上傳程式失誤以致機器無法啟動，但參賽學生臨危不亂，逆境中憑藉熟練技巧及堅強意志，歷經6個小時贏下該場比賽順利晉級，最終獲得聯盟雙亞軍，也是這次台灣參賽隊伍中唯一奪下獎牌的學校。

參賽學生姜仲懋說，為了這次比賽花了很多時間心力準備，尤其泰國邀請賽中結交很多國外朋友，像印度、阿拉伯、墨西哥等，能跟他國的高中生上場切磋是很棒的事情，有助擴增國際視野。

侯友宜表示，新北為科技重鎮，向來積極推動機器人教育，這次安康高中為新北市拿下雙亞軍佳績，代表新北科技教育與機器人競賽紮根有成，希望日後能培育出更多科技人才。