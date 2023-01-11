洋醫師詐10女...印佣也被騙　富婆昏頭匯260萬「婚外情曝光輕生」

記者張君豪／台北報導

印尼籍看護達蒂（53歲）來台工作10年，卻疑誤信「美籍戰地醫師男友」的謊言，多次趁休息時間外出幫男友收現金，因而淪為跨國詐騙集團車手，警方查出，達蒂最少涉及台灣10起以上的跨國戀愛詐騙案件，總詐騙金額超過400萬元新台幣，其中有中部富婆在家無聊與「聯合國醫師」網愛，結果被騙260萬元，報警後導致「網路婚外情」曝光，富婆因此羞愧輕生，所幸及時救回。

▲刑事局宣布破獲一奈及利亞愛情詐騙集團，逮捕淪車手的印尼籍看護。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科指出：該奈及利亞假愛情詐騙集團透過臉書留言、發陌生訊息功能隨機攀談台灣女網友，尬聊拉近距離後便轉到LINE發展網路戀情，經查該名奈及利亞籍的男嫌Lucky再臉書申請多個帳號，謊稱他是中東、非洲戰亂地區聯合國醫生。

詐嫌以獻殷勤問候方式尬聊，有時會打動女網友寂寞芳心，等女網友默認網路情侶關係後，他就會以無法忍受戰地環境想離開「須付出一筆鉅額保證金」為由，請求台女協助，並允諾「會來臺灣與你結婚」如此導致多名台灣女網友掉入情感陷阱遭詐財。

刑事局國際刑警透過臉書案類調閱及分析過往案件，發現來台當看護工的蒂達多次擔任該詐團的取款車手，刑事局查出她從2020年起2年間，多次到台中高鐵站收取女網友被騙款項，詐財金額從數萬元到260萬元不等。

L男之後再教唆達蒂把現金帶到台北市中正區228公園旁的BTM匯款機，把現金匯入詐團的虛擬貨幣錢包，蒂達則每次抽成數千到數萬元台幣現金，刑事局會同北市松山分局、鐵路警察局共組專案小組報請士林地檢署指揮，2022年12月5日到內湖拘提蒂達到案，並起獲2支犯案用手機。

警方追查該手機中加密錢包公開帳本，比對該公司BTM的數百筆金流，其中發現達蒂匯款金額與騙取輕熟女網友的收款金額有數千到數萬元差額，足證她涉入該起跨國詐騙案，也查出該虛擬幣錢包登記為奈籍犯嫌LUCKY所有；警方發現L男系黑人，根本不是蒂達口中聲稱的美籍白人醫師，研判奈及利亞犯罪集團盜用帥哥照片，先愛情詐騙女看護成為車手後帶回收款。

警訊後依觸犯詐欺、洗錢防制法等罪嫌將達蒂移送士林地檢署，檢察官清查發現達蒂早已遭鐵路警察及其他司法警察機關移送過類似案件，檢方考量她坦承犯行且疑遭愛情詐騙，加上涉案罪證明確訊後無保飭回。



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