獨／運8公斤大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳在加拿大過世已火化

記者黃宥寧／台北報導

25歲網紅「潘緣」因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販運逾8公斤遭捕，交保後銷聲匿跡，但她2018年買「大麻助眠」遭判2年徒刑、緩刑5年、240小時勞動服務，期間卻以流產等理由，未履行義務勞務，遭法院撤銷緩刑，去年8月刑事局更將她列為「重要緊急查緝專案對象」，但近日驚傳她於加拿大過世，且已在當地火化。

▲正妹E奶網紅潘緣前年9月涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販運逾8公斤遭逮捕，後來疑潛逃加拿大，被列重要緊急查緝專案對象，近日傳出她在加拿大過世。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

前年9月13日，刑事局發動逮捕行動，赴三重逮捕潘緣，檢警認她涉嫌台、美大麻菸草販運逾8公斤，落網身穿細肩帶爆乳的她一度供稱「「1.2公斤大麻菸草是自己要吸食」」複訊後桃檢諭令30萬元交保，恢復自由立刻在臉書PO文嗆「台灣人的腦子是壞了？」被檢舉刪除文章，改到另篇貼文下留言「一群低能兒」隨後銷聲匿跡，去年8月被列為重要緊急查緝專案對象。

潘女並非首次涉案，她於另件毒品案向法官稱身經流產痛苦、失眠身心壓力巨大，因此購買大麻助眠，遭輕判2年徒刑並可緩刑5年，緩刑期間向公庫支付15萬元，並在公益團體進行240小時勞動服務，因未履行義務勞務遭撤緩刑，去年5月遭發布通緝，至於她2020年以1500元販賣大麻蛋糕及轉讓大麻、施用大麻，去年12月遭高等法院依販賣第二級毒品，判處有期徒刑8年。

▼E奶網紅潘緣去年8月遭通緝，驚傳出已在加拿大過世。（圖／翻攝自刑事局）

近日潘女友人發文哀悼：「潘緣一路好走~當天使」、另名友人則感傷說「我知道妳選擇了，誰都阻止不了妳，以前總是我在保護妳，現在換妳當天使守護我」最後標上「2022.12.25」。對此，有知情網友指出，潘女胞姊以不公開發文表示潘女已在加拿大過世，且辦理簡易喪禮並在當地火化。

▼潘緣驚傳在加拿大過世。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，《東森新媒體ETtoday》經查證，潘緣戶籍地她尚未辦理死亡登記，倘若確定死亡，不僅會撤銷通緝，所涉及的所有刑事案件，檢方偵辦部分將不起訴處分；法院審理中案件，將公訴不受理。