蔡英文「蹲地」開會　兵役延長政策前後改了56次

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前召開記者會，親自宣布義務役的役期延長為1年，並且對訓練內容、待遇等，都有大幅度的改革。總統府副秘書長黃重諺11日接受網路節目「齊有此理」專訪時透露，兵役延長制度前後修改了56個版本，目的就是要在第一次跟國民說明時，就讓國人知道兵役改革是對的。

黃重諺說，要把義務役恢復成1年役期，其實是過去大概幾年來討論中覺得義務役士兵的戰力怎麼樣整體有效強化，當中認為在4個月的訓練是明顯不夠，也就因為這樣，希望未來朝這方向做調整跟改革。

黃重諺表示，同時總統在意的是，長期以來常備、後備體系的任務不是那麼明確，在恢復14天教召之前，很多人都覺得是去戰鬥營，所以一直認為這一塊應該做一些有系統的調整，因此在將近2年多的討論之後，其中針對有關義務役的恢復。

▲黃重諺曝蔡英文在官邸內與國防幕僚蹲地討論兵役制度。（圖／總統府提供）



「為什麼不在地方選舉前提出？」黃重諺說，外界對於時程上的想法，對總統來說，更重要的反而是役男服役期間恢復成1年，必須告訴國民，多出來這8個月怎麼讓大家得到真正合理、充實的訓練，且訓練可以讓戰力戰備強化，「重點在戰力強化能不能達成，至於時程就是以內容可以準備到最好為主」。

黃重諺也透露，兵役延長制度前後修改了56個版本，為的就是要在第一次跟國民說明的時候，就能讓國人知道兵役改革是對的。

他還拿出一張過去討論政策時的現場照片，只見總統蔡英文在官邸內，蹲在地上與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論，「當時已經討論到第40多個版本」。

黃重諺強調，就政治層面各種討論、意見都會有，包括總統在內，有不少人認為，這個決定和國家安全相關，並不是單純從選票考量，而是當做了這個決定是對國家有利，就要跟國人溝通，「很多人都認為是洪水猛獸，但只要是對的就要做」。

▲總統府副秘書長黃重諺。（圖／記者李毓康攝）