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社會 社會焦點 保障人權

遭假檢警削275萬！商場老將逆襲「再交錢」　釣出2詐團成員

記者張君豪／台北報導

一名曾任大公司行銷業務的商場老將周男（68歲），退休後將畢生積蓄購置多張儲蓄險保本，未料日前接獲詐團電話，歹徒以假檢警老哽，聲稱周男保單遭他人冒用洗錢，要他配合解約贖回換現金後交付給地檢署專員監管，周男情急下誤判，在去年底前後3次解約保單交付車手275萬元現金。

▲被害人配合警方策略，順利釣出車手並逮到詐團收水成員。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人配合警方策略，順利釣出張姓車手並逮到詐團收水成員方男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲被害人配合警方策略，順利釣出車手並逮到詐團收水成員。（圖／記者張君豪翻攝）

所幸周男的保險員相當認真，發現客戶短短一周內陸續解除多張儲蓄險保單，致電客戶關心，聽到周男自述遭檢警調查，這才發現周男遭詐團蒙騙，緊急呼籲周男出面報案，轄區內湖警分局西湖所接獲周男報案後展開調查。

警方根據周男陳述調閱監視器，發現被害人在去年12月22、29、30日連續3次在住家附近內湖區文湖路11巷旁，把總額275萬元現金交給自稱是台北地檢署的專員，警方鎖定涉案車手後，研判詐團應會再跟被害人索討現金，囑咐周男假意配合通報警方處理。

▲被害人配合警方策略，順利釣出車手並逮到詐團收水成員。（圖／記者張君豪翻攝）

果不其然，今年1月2日詐團又致電周男要求監管保單等價現金，周男表示又解約一張90萬元保單，會配合「地檢署專員」監管，轄區西湖所派出警員喬裝路人在旁埋伏，11時許逮捕前來收款的張姓車手（18歲、無前科）。

警方逮捕車手時，剛好他手機來電，警員要他配合，上游收水的成員問他取款過程是否順利「可以嗎、安不安全」，警示意要他釣出上手，雙方約定中午在新北市中和區中山路3段某網咖交錢，警方趕赴現場在逮捕幕後操盤的方姓收水成員（27歲）並當場查扣詐騙贓款。

張男落網供稱是看求職廣告才加入詐團，並以收取現款的1-3%作為酬勞，光是詐騙海削周男就讓他一周賺了約8萬元，方男落網則否認涉案，也拒絕供述幕後主嫌，警訊後將兩人依詐欺、洗錢仿製法等罪名移送士檢偵辦，方嫌因犯後態度惡劣且拒絕供述案情，遭檢察官聲押獲准。警方將繼續溯源偵辦。

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