投資虛擬貨幣！男匯200萬賺一筆好過年　警制止挨罵：妨礙我發財

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（10）日下午前往桃園區中信銀行分行臨櫃欲匯款200萬元，行員直覺林可能碰上詐騙集團，勸阻匯款無效，通報桃園警方員警到場勸說，林男一度質疑行員與警方「妨礙我發財！」堅持要投資，行員最後出示匯出帳戶為警示帳戶，經過員警耐心勸說後，林男才恍然大悟停止匯款念頭，也感謝員警行員在年關前保住辛苦血汗錢。

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元鉅款，行員解說無效，找來員警勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元，行員與員警聯手勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨天下午2時20分許，桃園警分局同安派出所接獲中國信託銀行北桃園分行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙準備匯出鉅款，但不願接受行員勸導，警員王昱凱、陳亞汎於是趕抵銀行。

76歲的林姓男子在櫃台欲匯出200萬元一度表示要買骨董，但行員查詢該帳戶已被通報為異常警示帳戶，林男改口說是要投資虛擬貨幣，員警詢問時，發現林男對於網路、虛擬貨幣投資都不清楚，僅聽從網路認識友人建議，投資虛擬貨幣可於農曆年前賺大錢，隨即聽信後投入資金，友人透過LINE群組告知已獲利10餘萬美金，林男準備把全部家當還有老婆贊助50萬元共計200餘萬元全部加碼投資。

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元，同安派出所所長謝青樺說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警瞭解後告知，此為詐騙集團慣用伎倆之一，目的就是騙取受害者信任加碼再投資，正好中了圈套，儘管員警與行員聯手勸導，但林男仍堅持匯款，還一度以「妨礙我發財」等語，員警耐心勸說多時，並拿出多起詐騙案例，林先生終於大夢初醒，停止匯款念頭，並感謝員警與行員在年關前幫忙保住他們的全部家當。