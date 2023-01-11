　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

投資虛擬貨幣！男匯200萬賺一筆好過年　警制止挨罵：妨礙我發財

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（10）日下午前往桃園區中信銀行分行臨櫃欲匯款200萬元，行員直覺林可能碰上詐騙集團，勸阻匯款無效，通報桃園警方員警到場勸說，林男一度質疑行員與警方「妨礙我發財！」堅持要投資，行員最後出示匯出帳戶為警示帳戶，經過員警耐心勸說後，林男才恍然大悟停止匯款念頭，也感謝員警行員在年關前保住辛苦血汗錢。

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元鉅款，行員解說無效，找來員警勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元鉅款，行員解說無效，找來員警勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元，行員與員警聯手勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元，行員與員警聯手勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨天下午2時20分許，桃園警分局同安派出所接獲中國信託銀行北桃園分行通報，指稱有民眾疑似遭詐騙準備匯出鉅款，但不願接受行員勸導，警員王昱凱、陳亞汎於是趕抵銀行。

76歲的林姓男子在櫃台欲匯出200萬元一度表示要買骨董，但行員查詢該帳戶已被通報為異常警示帳戶，林男改口說是要投資虛擬貨幣，員警詢問時，發現林男對於網路、虛擬貨幣投資都不清楚，僅聽從網路認識友人建議，投資虛擬貨幣可於農曆年前賺大錢，隨即聽信後投入資金，友人透過LINE群組告知已獲利10餘萬美金，林男準備把全部家當還有老婆贊助50萬元共計200餘萬元全部加碼投資。

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元，同安派出所所長謝青樺說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨（10）日下午到桃園區中信銀行臨櫃欲匯款200萬元，同安派出所所長謝青樺說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警瞭解後告知，此為詐騙集團慣用伎倆之一，目的就是騙取受害者信任加碼再投資，正好中了圈套，儘管員警與行員聯手勸導，但林男仍堅持匯款，還一度以「妨礙我發財」等語，員警耐心勸說多時，並拿出多起詐騙案例，林先生終於大夢初醒，停止匯款念頭，並感謝員警與行員在年關前幫忙保住他們的全部家當。

  【更多新聞】

快訊／婦人倒臥竹圍漁港海濱沙灘　送醫搶救不治

男2年兩度無照酒駕「還拒繳12萬罰款」　桃園分署1招讓他秒繳清

綠營質疑酒後開車視察　「只有抿一下」張善政坦承：5hrs後才開車

 

 

ET快訊
快訊／遭爆選秘書如選妃　蘇貞昌下令謝曉星即日免職
熊熊主持尾牙「穿超透」！林莎彎腰露半球　台下真實反應曝
被丟包！50多名旅客還在登機巴士　航班起飛了
社區總幹事A走217萬管理費！　公告貼假收支明細
快訊／正面對決余正煌！　林智堅現身：小心跌倒
幕後／蔡英文、蘇貞昌原上月已確認內閣初方案　逼宮氛圍今已難擋
快訊／酷航起飛前「行動電源起火」　整顆燒毀照曝光
快訊／宋逸民怒揭6大罪狀　小甜甜無奈回應了
18億快花光！　這地方2000元紅包沒了
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被後方機車按喇叭　他下個路口「拔鎖匙+飆三字經」被起訴

台南市議長賄選案！聲押議員李文俊失敗　南檢正式提起抗告

涉貪立委蘇震清出怪招！自訴書記官筆錄不實二審再被駁回

林智堅正面對決余正煌！現身北院遭媒體包圍　面對提問一句話回應

人妻偷吃小8歲鮮肉！姦情曝光竟嗆：我就是賤嘛　綠帽夫怒告

陸軍上兵測驗作弊！找同儕換穿迷彩衣頂替　2人遭檢舉下場慘了

遭假檢警削275萬！商場老將逆襲「再交錢」　釣出2詐團成員

新北殯葬處傳收紅包！廉政署約談多人　新北民政局主動自清　

買靈骨塔爽賺4100萬！她想匯鉅額當VIP　還嗆警：是你傻還我傻

林智堅論文抄襲案開庭　余正煌再告加重誹謗！今下午北院對決

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

被後方機車按喇叭　他下個路口「拔鎖匙+飆三字經」被起訴

台南市議長賄選案！聲押議員李文俊失敗　南檢正式提起抗告

涉貪立委蘇震清出怪招！自訴書記官筆錄不實二審再被駁回

林智堅正面對決余正煌！現身北院遭媒體包圍　面對提問一句話回應

人妻偷吃小8歲鮮肉！姦情曝光竟嗆：我就是賤嘛　綠帽夫怒告

陸軍上兵測驗作弊！找同儕換穿迷彩衣頂替　2人遭檢舉下場慘了

遭假檢警削275萬！商場老將逆襲「再交錢」　釣出2詐團成員

新北殯葬處傳收紅包！廉政署約談多人　新北民政局主動自清　

買靈骨塔爽賺4100萬！她想匯鉅額當VIP　還嗆警：是你傻還我傻

林智堅論文抄襲案開庭　余正煌再告加重誹謗！今下午北院對決

【廣編】幸福城堡產後護理之家首創業界唯一的科技產康課程　專業客製化月子餐雙強服務

和富邦J卡車拚！　永豐銀海外「無腦刷」最高回饋10%

城市音樂愛心大使視障鋼琴家　謝國樑近距離聆聽國際級樂音

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚未駁斥：沒有聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

宋逸民再掀戰！律師超不解「點名1救星」　網洗版笑：C位守護戰

統一獅有意吸收林益全　餅總：有好有壞

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「跟我親舒服吧」　她氣炸走人反被嗆

民法成年人年齡下修至18歲　一文看結匯申報規定

遭爆選秘書如選妃　政院認定謝曉星言行不當蘇貞昌令即日免職

迷你豬跟主人玩躲貓貓突被嚇！百米衝刺逃難打滑還撞牆網笑翻

社會熱門新聞

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

高雄警逮槍毒通緝犯　驚見大批「XD千元假鈔」

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

女童腦癌轉移阿嬤淚崩　她虛弱安撫：請不要哭

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

正妹喝掛驚見身旁躺裸男　好友先撿屍更崩潰

男大生尋短租屋處掉價117萬元！房東求償敗訴

雲林也淪陷！2嫌持有60張XD偽鈔遭收押

715萬賓士4度維修仍有問題　車商遭判返還車款

專查軍情調人員個資！健保署女科長恐面臨重刑

高雄吊車「保齡球式」追撞10車…2人送醫

A走社區217萬管理費+貼假收據　退休上校下場曝

豐原驚見「內褲海」　百件內褲、胸罩掛陽台

更多熱門

相關新聞

遠銀攜萬事達卡推24小時「全速匯」　7幣別跨境匯款　

遠銀攜萬事達卡推24小時「全速匯」　7幣別跨境匯款　

遠東銀（2845）為協助民眾解決跨境匯款三大痛點，宣布攜手萬事達卡推出具四大特色的「遠東商銀全速匯」，首創提供全台24小時跨境全額迅速到匯服務，到明年3月底，以188元起的手續費優惠、提供7類幣別跨匯，搶攻海外網購、留學生、海外投資等3大族群需求商機。

男堅持匯4百萬「投資」　警比他更霸氣

男堅持匯4百萬「投資」　警比他更霸氣

癡情阿公花數萬元要領包裹　第二春竟是騙局

癡情阿公花數萬元要領包裹　第二春竟是騙局

匯款香港地區付裝潢費　警看破詐騙手法成功攔阻

匯款香港地區付裝潢費　警看破詐騙手法成功攔阻

接10年前舊情人電話再續前緣大叔捧現金急匯款

接10年前舊情人電話再續前緣大叔捧現金急匯款

關鍵字：

投資虛擬貨幣匯款妨礙發財打消念頭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面