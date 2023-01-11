城市音樂愛心大使視障鋼琴家　謝國樑近距離聆聽國際級樂音

記者郭世賢／基隆報導

新的一年從溫馨公益開始，基隆市政府將分別於1月19日、2月10日在東岸商場舉辦「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，特邀國際視障鋼琴家、被譽為「貝多芬再世」的許哲誠現場演奏鋼琴，讓往來的市民及旅客近距離聆聽國際級溫暖樂音，市長謝國樑今（11日）公布鋼琴家許哲誠為基隆「城市音樂愛心大使」，透過溫暖的樂音，推動有愛城市理念。

▲基隆市長謝國樑公布鋼琴家許哲誠為基隆「城市音樂愛心大使」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

鋼琴家許哲誠今天先後演奏蕭邦「幻想即興曲」及彈唱歌曲「You Raise Me Up」，為這座城市獻上祝福；謝國樑聆聽「You Raise Me Up」時，被許哲誠具感染力的樂音觸動，想起小愛的醫療狀況，不禁眼眶泛紅，一旁社會處長楊玉欣、觀銷處長郭霽也都深受感動。

基隆子弟許哲誠，出生時雙眼失明，5歲就開始苦學鋼琴，13歲獲得「國際身心障礙青年音樂家」首獎肯定，因而被譽為「貝多芬再世」；曾赴奧地利國立音樂表演大學深造，受邀到世界各地演出，是基隆難得的國際鋼琴家，市府未來也將持續規劃邀請許哲誠，在基隆或外縣市巡迴演出，將有愛的樂聲傳揚到民眾的日常生活中。

▲國際視障鋼琴家、被譽為「貝多芬再世」的許哲誠現場演奏鋼琴。

謝國樑指出，為打造基隆成為亞洲最有愛城市，提供旅客更暖心、多元的旅遊體驗，也為基隆在地優質的身障音樂家，營造接近人群的展演舞台，打造基隆嶄新旅遊文化及形象。市府邀鋼琴家許哲誠返鄉演出，期盼以音樂的溫暖力量，帶給旅人及市民希望與快樂。

社會處長楊玉欣則表示，超越文字和語言的情感表現就是藝術，音樂藝術是直接能與人的靈魂來溝通，透過鋼琴家許哲誠演奏的琴音中，彷彿進入了美好的世界，同時表現出人對生命的敬愛。「琴音有愛‧暖遊基隆」活動，將分別於1月19日及2月10日下午5時至6時，在旅客眾多的基隆東岸商場1樓展開，活動結合現場，由基隆愛樂人士劉豐盛提供琴友自由彈奏的專業鋼琴表演。

▲基隆子弟許哲誠13歲獲得「國際身心障礙青年音樂家」首獎肯定。

屆時演奏曲目，包括蕭邦「幻想即興曲」、「英雄波蘭舞曲」，還有改編台灣民謠「天黑黑」變奏曲、自彈自唱「You Raise Me Up」、「你是我的眼」等經典名曲，期讓市民及旅客的遊程更添美好回憶，還能安排基隆小旅行，造訪基隆山海美景，品嘗在地美食，體驗不一樣的旅遊氣氛。