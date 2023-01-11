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社會 社會焦點 保障人權

調查局長官摸女下屬大腿！　噁問「這樣被摸妳覺得很舒服喔」

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局前組長騷擾女下屬，不僅動手動腳，還噁稱「這樣被摸你覺得很舒服喔」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者郭玗潔／台北報導

曾在調查局航業調查處台中調查站擔任組長的錢姓男子，遭女下屬指控性騷擾。女調查員表示，謝男多次摸她手臂、大腿外側等處，還說「這樣被摸你覺得很舒服喔！」，之後她向上級反映謝男行為，謝男又開始造謠她和已婚男同事不倫，女調查員只好提出性騷擾申訴。經申調小組調查，認定性騷擾成立，謝男不服，循序上訴到最高行政法院仍被駁回。

判決指出，女調查員於2020年5月提出騷擾申訴書，控訴組長謝男對她性騷擾，不僅多次碰觸她肩膀、手臂、手背及大腿外側等身體部位，對她說「喔！所以這樣被摸你覺得很舒服喔！」，謝男還在2019年5月的上班時間，傳LINE約她到辦公室外見面，並輕佻表示「別擔心，我不會把你吃了，哈哈」等語。

女調查員不堪其擾，曾向業管副主任反映謝男的騷擾行為，之後謝男行為雖收斂，女調查員卻在2020年1月初聽到同事轉述，得知謝男在背後說她和同組已婚男調查員有不正當關係。女調查員長期被謝男騷擾針對，覺得快要崩潰，只好提出申訴，經申調小組調查成立性騷擾事件，謝男不服，提起復審被駁回，又提起行政訴訟。

謝男在審理時辯稱，他是看到其他調查官向海關幹部引介女調查員時，將手放在她肩膀和背部游移，他身為長官才關心詢問「他這樣摸你，你都不會不舒服嗎？」，並沒有性騷擾她。而後他又聽說女調查員和有婦之夫來往親密，想提醒她交往人際分寸，見她抗拒，才開玩笑傳「我不會把你吃了」等訊息緩和氣氛。

調查局反駁，謝男在解釋時，仍一直暗示女調查員「被任何人摸都可接受、都不會覺得不舒服」，然而女調查員多次向他人表示被冒犯、噁心等感受。另謝男在指導工作時碰觸女調查員多處身體部位，在她避免互動後，謝男仍傳訊持續要求私下見面，也已構成性騷擾。

台北高等行政法院審理認為，謝男確實性騷擾女調查員，駁回謝男之訴，謝男又上訴，仍被最高行政法院駁回。

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