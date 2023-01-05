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社會 社會焦點 保障人權

調查局噁官搭捷運「伸鹹豬手」5分鐘猥褻2正妹　報案畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

調查局驚爆官員在搭捷運時，短短5分鐘內連續猥褻2名正妹，涉案的總務處科長邱享坤目前已由萬華分局依法偵辦中；對此，調查局稍早也證實，該案發生於2022年12月29日上午，當時是邱員休假期間，由於其行為涉嫌刑責，且有損局譽，目前已先行調離現職，並立即啟動行政調查，行政違失部分，將視調查結果予以從嚴、從重懲處。而被害人當時遭騷擾後第一時間報案的畫面也曝光。

初步了解，當天邱享坤搭乘捷運板南線，從江子翠站前往西門站，途中見人潮擁擠，竟偷偷伸出鹹豬手，觸碰妙齡女乘客下體，該名女子遭到侵犯後受到驚嚇，連忙遠離邱男。不料邱食髓知味，再另尋目標、以同樣手法處碰對方私處，短短5分鐘內接連猥褻2名正妹，簡直就是「電車痴漢」，2女忍無可忍，透過對講機報警處理。

▲▼2女在捷運上遭調查局官員猥褻，警員第一時間到場處理。（圖／翻攝畫面）

▲2女在捷運上遭調查局官員猥褻，警員第一時間到場處理。（圖／翻攝畫面）

站務人員通知北市中正一分局忠孝西路派出所警員，警員獲報抵達現場時，邱享坤否認犯行，堅稱沒有觸碰女子私處，辯稱當時是在滑手機，但2女堅持提告，事後邱仍遭警方帶回派出所偵訊，因2女指控邱在行經捷運龍山寺附近下手，全案目前已轉由萬華分局偵辦。

據悉，邱享坤曾任調查局秘書室機要事務科科長，並在2021年日接任總務處檔案科科長，仕途平穩，是局內的「明日之星」，不料竟會在休假期間犯下捷運猥褻案，調查局稍早也作出正式回應，表示邱員所為涉嫌刑責，且有損局譽。

依據調查局調查人員實施要點規定，先行調離現職，並立即啟動行政調查，至於行政違失部分，將視調查結果，予以從嚴、從重懲處。另調查局也將強化同仁法紀宣導教育，要求同仁注意遵守紀律、端正言行，以維形象。

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